Предматчевая тренировка сборной Кот-д'Ивуара (видео)

Предлагаем вашему вниманию предматчевую тренировки сборной Кот-д'Ивуара, прошедшую 23 марта 2017 года на базе футбольной академии ФК "Краснодар" в предверии товарищеской встречи со сборной России.



