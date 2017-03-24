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Предматчевая тренировка сборной Кот-д'Ивуара (видео)

Предлагаем вашему вниманию предматчевую тренировки сборной Кот-д'Ивуара, прошедшую 23 марта 2017 года на базе футбольной академии ФК "Краснодар" в предверии товарищеской встречи со сборной России.

Теги: Сборная Кот-д’Ивуара Rвидео
Сегодня, 01:44
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