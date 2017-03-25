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Юрий Красножан: сборная сейчас находится на этапе смены поколений

Российский тренер Юрий Красножан прокомментировал товарищескую игру сборной России против Кот-д’Ивуара (0:2).

– Сейчас надо уйти от эмоций. Нужно понимать, что сборная сейчас находится на этапе смены поколений. Надо отдать должное тренерскому штабу Станислава Черчесова. Думаю, они знали, куда и на что идут. После Кубка конфедераций у команды будет больше игр и времени на дальнейшее становление. Думаю, тогда сборная и станет сильнее.

- За счет чего?

– В том числе за счет кадров. Если бы играли Дзагоев, Смолов, Глушаков и остальные, сборная была иной. Например, во втором тайме Головин проявил активность, лидерскую позицию. Ему по-хорошему еще зреть и зреть, а он уже берет игру на себя в таких матчах, вот что хорошо. Порой это наблюдалось у Кутепова, Зобнина, Семенова.

- Что скажете про схему? Защитники терялись.

– Уверен, кто-то по схеме с тремя защитниками может играть вообще впервые. Не нужно огульно судить команду, надо, как я уже сказал, уйти от эмоций. Просто сейчас такой этап.

Положительные моменты? Первые 20-25 минут мы контролировали ход матча, на этом фоне должны были проявить себя Бухаров и Полоз. Во втором тайме у нас левый фланг заработал. Но самое показательное – атмосфера праздника, в том числе до игры, аншлаг на стадионе.

- Кутепов совершал детские ошибки.

– Ошибался не только он, но и Семенов. Вот смотришь на этих ребят и понимаешь: зрелости в них нет. Одно дело, игра в РФПЛ, а другое – на уровне сборной. Ребятам надо привыкать к таким матчам, – цитирует Красножана "Советский спорт".
Теги: Красножан Сборная России
Сегодня, 01:59
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