СМИ: Маурисио Почеттино провел встречу с президентом "Барселоны"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с президентом "Барселоны" Жозепом Бартомеу в одном из ресторанов столицы Каталонии, информирует The Times.



В "Тоттенхэме" заявили, что знали о встрече и о том, что Почеттино и Бартомеу являются друзьями.



Добавим, что аргентинский тренер считается одним из кандидатов на замену Луису Энрике.