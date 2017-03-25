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СМИ: Маурисио Почеттино провел встречу с президентом "Барселоны"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино встретился с президентом "Барселоны" Жозепом Бартомеу в одном из ресторанов столицы Каталонии, информирует The Times.

В "Тоттенхэме" заявили, что знали о встрече и о том, что Почеттино и Бартомеу являются друзьями.

Добавим, что аргентинский тренер считается одним из кандидатов на замену Луису Энрике.
Теги: Почеттино Барселона
Сегодня, 13:51
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