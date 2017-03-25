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Лоренсо Мельгарехо: понимаю, что не оправдываю ожиданий, мне только нужен шанс
Нападающий «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал, что с нетерпением ждет своего шанса, чтобы проявить себя в стане красно-белых.
- Вы получаете немного игрового времени, надеетесь еще показать себя?
- Да, я всегда в распоряжении тренера, и готов в любой момент выйти на поле.
- В «Кубани» вы были звездой, забивали много голов. Что пошло не так в «Спартаке»? Проблемы с адаптацией?
- Я давно адаптировался, все хорошо. Теперь просто нужны шансы показать себя в игре. В «Кубани» я всегда играл, вот и забивал голы. А когда выходишь на несколько минут, трудно отличиться. Но я стараюсь.
- Про вас часто говорят, дескать, не оправдал надежд. Что ответите?
- Мне нечего сказать. Стараюсь проявить себя на тренировках, усердно работаю. К конструктивной критике отношусь спокойно и по-прежнему жду своего шанса.
- Вам проще было приспособиться к методам работы Карреры или Аленичева?
- Я довольно быстро понимал требования тренеров. Но с Аленичевым поработал не так много времени. Теперь все просто супер. Понимаю, что требует от нас Массимо Каррера, как должны играть, понимаю тактику. Мне только нужен шанс.
- В ближайших матчах?
- Да, надеюсь, что выйду на поле. Все зависит от тренера, буду ли нужен ему в конкретном матче или нет.
- Можете сравнить Карреру с кем-нибудь из специалистов, под руководством которых работали раньше?
- Наш тренер напоминает мне Жорже Жезуша! Оба очень сильны в плане тактики, схожи в методах подготовки команды и в стиле общения с игроками.
- После матча с «Краснодаром» некоторые болельщики критиковали вас за то, что долго лежали на газоне. Такая требовательность — норма?
- Это нормально. Болельщики хотят, чтобы команда все время шла вперед, побеждала. В том моменте я получил удар в лицо, пошла кровь, и было очень больно. У меня даже немного закружилась голова, поэтому упал на газон.
- Лично вам болельщики что-то говорят?
- Да, и я ни разу не слышал критики с вой адрес, всегда поддерживают, аплодируют. И это здорово. Понимаю, что где-то не оправдываю их ожидания. Но когда выйду на поле, обязательно докажу, что хочу приносить им радость своей игрой и голами.
- В «Бенфике» вы играли крайнего защитника. В «Спартаке» на этой позиции вас не пробовали?
- В Португалии целый год играл в обороне, и играл очень хорошо. Но здесь сложнее. На сборах в Марбелье я несколько раз выходил на позиции крайнего защитника. Но только потому, что не хватало игроков. Как я понимаю, тренера больше устраивает, как я выгляжу в нападении.
- Если говорить о позиции в атаке, вам удобнее на флангах или в центре?
- В центре, исхожу из статистики забитых голов. Да и самому нравится играть центрального нападающего, всегда использую свои скоростные качества.
Советский спорт
- Вы получаете немного игрового времени, надеетесь еще показать себя?
- Да, я всегда в распоряжении тренера, и готов в любой момент выйти на поле.
- В «Кубани» вы были звездой, забивали много голов. Что пошло не так в «Спартаке»? Проблемы с адаптацией?
- Я давно адаптировался, все хорошо. Теперь просто нужны шансы показать себя в игре. В «Кубани» я всегда играл, вот и забивал голы. А когда выходишь на несколько минут, трудно отличиться. Но я стараюсь.
- Про вас часто говорят, дескать, не оправдал надежд. Что ответите?
- Мне нечего сказать. Стараюсь проявить себя на тренировках, усердно работаю. К конструктивной критике отношусь спокойно и по-прежнему жду своего шанса.
- Вам проще было приспособиться к методам работы Карреры или Аленичева?
- Я довольно быстро понимал требования тренеров. Но с Аленичевым поработал не так много времени. Теперь все просто супер. Понимаю, что требует от нас Массимо Каррера, как должны играть, понимаю тактику. Мне только нужен шанс.
- В ближайших матчах?
- Да, надеюсь, что выйду на поле. Все зависит от тренера, буду ли нужен ему в конкретном матче или нет.
- Можете сравнить Карреру с кем-нибудь из специалистов, под руководством которых работали раньше?
- Наш тренер напоминает мне Жорже Жезуша! Оба очень сильны в плане тактики, схожи в методах подготовки команды и в стиле общения с игроками.
- После матча с «Краснодаром» некоторые болельщики критиковали вас за то, что долго лежали на газоне. Такая требовательность — норма?
- Это нормально. Болельщики хотят, чтобы команда все время шла вперед, побеждала. В том моменте я получил удар в лицо, пошла кровь, и было очень больно. У меня даже немного закружилась голова, поэтому упал на газон.
- Лично вам болельщики что-то говорят?
- Да, и я ни разу не слышал критики с вой адрес, всегда поддерживают, аплодируют. И это здорово. Понимаю, что где-то не оправдываю их ожидания. Но когда выйду на поле, обязательно докажу, что хочу приносить им радость своей игрой и голами.
- В «Бенфике» вы играли крайнего защитника. В «Спартаке» на этой позиции вас не пробовали?
- В Португалии целый год играл в обороне, и играл очень хорошо. Но здесь сложнее. На сборах в Марбелье я несколько раз выходил на позиции крайнего защитника. Но только потому, что не хватало игроков. Как я понимаю, тренера больше устраивает, как я выгляжу в нападении.
- Если говорить о позиции в атаке, вам удобнее на флангах или в центре?
- В центре, исхожу из статистики забитых голов. Да и самому нравится играть центрального нападающего, всегда использую свои скоростные качества.
Советский спорт
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