Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Лоренсо Мельгарехо: понимаю, что не оправдываю ожиданий, мне только нужен шанс

Нападающий «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал, что с нетерпением ждет своего шанса, чтобы проявить себя в стане красно-белых.

- Вы получаете немного игрового времени, надеетесь еще показать себя?

- Да, я всегда в распоряжении тренера, и готов в любой момент выйти на поле.

- В «Кубани» вы были звездой, забивали много голов. Что пошло не так в «Спартаке»? Проблемы с адаптацией?

- Я давно адаптировался, все хорошо. Теперь просто нужны шансы показать себя в игре. В «Кубани» я всегда играл, вот и забивал голы. А когда выходишь на несколько минут, трудно отличиться. Но я стараюсь.

- Про вас часто говорят, дескать, не оправдал надежд. Что ответите?

- Мне нечего сказать. Стараюсь проявить себя на тренировках, усердно работаю. К конструктивной критике отношусь спокойно и по-прежнему жду своего шанса.

- Вам проще было приспособиться к методам работы Карреры или Аленичева?

- Я довольно быстро понимал требования тренеров. Но с Аленичевым поработал не так много времени. Теперь все просто супер. Понимаю, что требует от нас Массимо Каррера, как должны играть, понимаю тактику. Мне только нужен шанс.

- В ближайших матчах?

- Да, надеюсь, что выйду на поле. Все зависит от тренера, буду ли нужен ему в конкретном матче или нет.

- Можете сравнить Карреру с кем-нибудь из специалистов, под руководством которых работали раньше?

- Наш тренер напоминает мне Жорже Жезуша! Оба очень сильны в плане тактики, схожи в методах подготовки команды и в стиле общения с игроками.

- После матча с «Краснодаром» некоторые болельщики критиковали вас за то, что долго лежали на газоне. Такая требовательность — норма?

- Это нормально. Болельщики хотят, чтобы команда все время шла вперед, побеждала. В том моменте я получил удар в лицо, пошла кровь, и было очень больно. У меня даже немного закружилась голова, поэтому упал на газон.

- Лично вам болельщики что-то говорят?

- Да, и я ни разу не слышал критики с вой адрес, всегда поддерживают, аплодируют. И это здорово. Понимаю, что где-то не оправдываю их ожидания. Но когда выйду на поле, обязательно докажу, что хочу приносить им радость своей игрой и голами.

- В «Бенфике» вы играли крайнего защитника. В «Спартаке» на этой позиции вас не пробовали?

- В Португалии целый год играл в обороне, и играл очень хорошо. Но здесь сложнее. На сборах в Марбелье я несколько раз выходил на позиции крайнего защитника. Но только потому, что не хватало игроков. Как я понимаю, тренера больше устраивает, как я выгляжу в нападении.

- Если говорить о позиции в атаке, вам удобнее на флангах или в центре?

- В центре, исхожу из статистики забитых голов. Да и самому нравится играть центрального нападающего, всегда использую свои скоростные качества.

Советский спорт
Теги: Мельгарехо Спартак
Сегодня, 13:56
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:31) #
  • -1
  •  (1)

Долбоёпам, которые повторяют как попугаи слова агентов о том,что как игроков лучше. Вот Мельгарехо, типичный второсотрный лег. Он что, зарплату меньше Кутепова получает, который вчера два гола привёз?
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: следующий (Сегодня, 14:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Челси»
Вопрос только, чьих ожиданий.
Большинство болельщиков, изначально в тебя не верили.
Регистрация: 14.12.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.