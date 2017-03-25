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Шеймус Коулмен успешно прооперирован в Дублине

Капитан сборной Ирландии и защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен, накануне получивший тяжелую травму в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Уэльса (0:0), был успешно прооперирован.

Операция прошла в Дублине, где футболисту срастили ногу после двойного перелома правой голени, который он получил в стыке с валлийцем Нилом Тэйлором. Футболист пропустит почти год.
Теги: Сборная Ирландии
Сегодня, 17:32
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