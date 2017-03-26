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Михаэль Скиббе: мои игроки выполнили план на игру с Бельгией

Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе прокомментировал выездную ничью с командой Бельгии (1:1) в матче квалификационного турнира ЧМ-2018.

Греки завершали матч вдевятером после удалений Панайотиса Тахцидиса и Георгиоса Цавеласа.

"Я очень доволен. Мои ребята сумели выполнить план на игру, за что и были награждены. В группе H по-прежнему ничего не определено. Мы должны идти от матча к матчу и играть так, как мы умеем", - цитирует Скиббе Goal.com.
Теги: Сборная Греции Сборная Бельгии
Сегодня, 13:44
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