Роберто Мартинес: Греция сыграла в безобразный футбол

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал ничью с Грецией (1:1) в отборочном матче ЧМ-2018.



"Показанной игры было недостаточно для домашнего матча. Греция сыграла в просто безобразный, атлетичный футбол. Конечно, на нашу игру повлияла потеря Азара и Де Брюйне – любая команда на нашем месте бы ослабла", – цитирует Мартинеса fourfourtwo.