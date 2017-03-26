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Роберто Мартинес: Греция сыграла в безобразный футбол

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал ничью с Грецией (1:1) в отборочном матче ЧМ-2018.

"Показанной игры было недостаточно для домашнего матча. Греция сыграла в просто безобразный, атлетичный футбол. Конечно, на нашу игру повлияла потеря Азара и Де Брюйне – любая команда на нашем месте бы ослабла", – цитирует Мартинеса fourfourtwo.
Теги: Мартинес Сборная Бельгии Сборная Греции
Сегодня, 14:16
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