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Игорь Смольников: сыграю ли на Кубке конфедераций? Не могу загадывать, но буду стараться

Защитник "Зенита" Игорь Смольников рассказал, что не испытывает проблем со здоровьем в преддверии матча 21-го тура чемпионата России.

"Как здоровье? Все нормально. Тренируюсь в общей группе без ограничений. Посмотрим, буду ли готов к матчу с "Рубином".

Есть ли хотя бы маленький шанс, что сыграю на Кубке конфедераций? Не могу так далеко загадывать. Все зависит от здоровья. Но я буду стараться", - цитирует Смольникова "СЭ".
Теги: Смольников Зенит
Сегодня, 12:21
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