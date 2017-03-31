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На "Крестовском" завершены работы по адаптации стадиона к Кубку конфедераций

Завершены работы по адаптации нового стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге к Кубку конфедераций-2017 года и чемпионату мира-2018 года, сообщает генподрядчик строительства "Метрострой".

"31 марта завершились работы по дополнительным государственным контрактам, заключенным в декабре прошлого года. В части адаптации объекта к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года выполнены работы по обеспечению объекта дополнительными инженерными системами и их интеграции в действующий объект на общую сумму 3 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что при работах по адаптации соблюдено соответствие всем требованиям ФИФА, городских и федеральных силовых ведомств. Кроме того, были завершены работы по устранению замечаний утвержденных комитетом по строительству и замечаний ФИФА к конструкции выкатного поля.

Р-Спорт
Теги: Крестовский Зенит-Арена
Сегодня, 12:49
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№2 Написал: avnik море (Сегодня, 13:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А чё так мало на адаптацию? Какие-то несчастные 3 млрд... Почему начали так сильно экономить? Какие-то проблемы с денюжками в стране?


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:54) #
  • +1
  •  (3)

Достоит после адаптации до реконструкции?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
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