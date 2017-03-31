На "Крестовском" завершены работы по адаптации стадиона к Кубку конфедераций

Завершены работы по адаптации нового стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге к Кубку конфедераций-2017 года и чемпионату мира-2018 года, сообщает генподрядчик строительства "Метрострой"."31 марта завершились работы по дополнительным государственным контрактам, заключенным в декабре прошлого года. В части адаптации объекта к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года выполнены работы по обеспечению объекта дополнительными инженерными системами и их интеграции в действующий объект на общую сумму 3 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.Отмечается также, что при работах по адаптации соблюдено соответствие всем требованиям ФИФА, городских и федеральных силовых ведомств. Кроме того, были завершены работы по устранению замечаний утвержденных комитетом по строительству и замечаний ФИФА к конструкции выкатного поля.