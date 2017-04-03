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"Динамо" может сыграть с "Арсеналом" в матче открытия "ВТБ Арены"

Пресс-атташе проекта "ВТБ Арена Парк" Михаил Смирнов сообщил, что "Динамо" ведет переговоры с "Арсеналом" относительно матча-открытия стадиона бело-голубых.

"Мы разговаривали с "Барселоной" по поводу торжественного матча-открытия уже после чемпионата мира и до начала чемпионата России. Однако их эти сроки не устроили, даже если бы игра прошла не с основным составом.

Были контакты с "Арсеналом", и сейчас они продолжаются. Это был бы красивый возврат в историю, если помните турне "Динамо" по Великобритании в 1945 году", – цитирует Смирнова "Р-Спорт".
Теги: Динамо
Сегодня, 11:47
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:29) #
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online

Цитата: МИХАИЛ СМИРНОВ
Были контакты с "Арсеналом", и сейчас они продолжаются. Это был бы красивый возврат в историю, если помните турне "Динамо" по Великобритании в 1945 году:

Тогда играла по сути сборная страны, сейчас с кем Арсенал будет играть?
С Панченко?
Лучше с тульским откройте, тот же Арсенал, только шансов на благоприятный исход чуть больше.


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Регистрация: 29.08.2007
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