Маурисио Почеттино: в футболе главное - не мастерство или сила, а вера

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал игроков своей команды верить в возможность завоевания чемпионского титула."Это кажется безумием, но это футбол, здесь всё может случиться. Поражение "Челси" от "Кристал Пэлас" — хороший урок для всех нас. Вера — это самое важное в футболе. Не мастерство, бег или сила, а вера, настрой и желание.В футболе нет ничего невозможного, это наша идея, наша философия. Нам нужно продолжать идти в этом направлении. Конечно, у нас есть шансы догнать "Челси". Нужно продолжать бороться и делать всё возможное", - цитирует Почеттино Goal.