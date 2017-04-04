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Маурисио Почеттино: в футболе главное - не мастерство или сила, а вера

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал игроков своей команды верить в возможность завоевания чемпионского титула.

"Это кажется безумием, но это футбол, здесь всё может случиться. Поражение "Челси" от "Кристал Пэлас" — хороший урок для всех нас. Вера — это самое важное в футболе. Не мастерство, бег или сила, а вера, настрой и желание.

В футболе нет ничего невозможного, это наша идея, наша философия. Нам нужно продолжать идти в этом направлении. Конечно, у нас есть шансы догнать "Челси". Нужно продолжать бороться и делать всё возможное", - цитирует Почеттино Goal.
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Сегодня, 07:36
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