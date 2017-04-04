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Дэниел Старридж сможет помочь "Ливерпулю" в матче с "Борнмутом"
Нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж сможет помочь своей команде в матче 31-го тура АПЛ с "Борнмутом", который состоится 5 апреля, сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
"Дэниел вчера и сегодня тренировался с командой. Пока окончательное решение по нему не принято.
Сегодня Старридж продолжит подготовку, и мы надеемся, что он завтра будет с нами. В нашей ситуации это было бы здорово", — цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".
"Дэниел вчера и сегодня тренировался с командой. Пока окончательное решение по нему не принято.
Сегодня Старридж продолжит подготовку, и мы надеемся, что он завтра будет с нами. В нашей ситуации это было бы здорово", — цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".
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