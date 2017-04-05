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Пепе заинтересовал "Манчестер Сити" и ПСЖ

Защитник "Реала" Пепе заинтересовал "Манчестер Сити" и ПСЖ, сообщает Marca.

Контракт 34-летнего футболиста с мадридским клубом завершается летом, после чего он станет свободным агентом. Агент Жорже Мендеш, который представляет интересы Пепе, вскоре начнёт переговоры с "Манчестер Сити" и ПСЖ. Напомним, ранее португалец отказался переходить в китайсикий клуб "Хэбэй Чайна Форчун", который готов был платить ему 12 миллионов евро в год.
Теги: Пепе Реал Манчестер Сити ПСЖ
Сегодня, 00:10
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