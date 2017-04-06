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Казбек Хаджиев: болельщики "Терека" не успевали к началу матчей в 14:00 из-за дневной молитвы
Пресс-атташе "Терек" Казбек Хаджиев рассказал, что несколько лет назад руководство РФПЛ помогало грозненцам в решении проблемы со временем начала матчей.
Напомним, руководство "Анжи" решило обратиться к РФПЛ с просьбой не назначать домашние игры команды на пятницу. Эта инициатива связана с тем, что для мусульман, составляющих большинство жителей Махачкалы пятница является священным днем.
"В свое время календарь "Терека" сложился таким образом, что мы провели две домашние игры в пятницу в два часа дня, Мы заметили, что посещаемость этих игр была меньше, чем обычно, но ко второму тайму болельщики всё же заполняли трибуны.
Оказалось, дело было в том, что любители футбола просто не успевали к началу матча из-за дневной пятничной молитвы. Тогда мы обратились в РФПЛ с просьбой не назначать пятничные игры "Терека" раньше 16:00. С тех пор ситуация изменилась в положительную сторону и подобных проблем больше не возникало", - цитируют представителя "Терека" "Известия".
Напомним, руководство "Анжи" решило обратиться к РФПЛ с просьбой не назначать домашние игры команды на пятницу. Эта инициатива связана с тем, что для мусульман, составляющих большинство жителей Махачкалы пятница является священным днем.
"В свое время календарь "Терека" сложился таким образом, что мы провели две домашние игры в пятницу в два часа дня, Мы заметили, что посещаемость этих игр была меньше, чем обычно, но ко второму тайму болельщики всё же заполняли трибуны.
Оказалось, дело было в том, что любители футбола просто не успевали к началу матча из-за дневной пятничной молитвы. Тогда мы обратились в РФПЛ с просьбой не назначать пятничные игры "Терека" раньше 16:00. С тех пор ситуация изменилась в положительную сторону и подобных проблем больше не возникало", - цитируют представителя "Терека" "Известия".
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