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Казбек Хаджиев: болельщики "Терека" не успевали к началу матчей в 14:00 из-за дневной молитвы

Пресс-атташе "Терек" Казбек Хаджиев рассказал, что несколько лет назад руководство РФПЛ помогало грозненцам в решении проблемы со временем начала матчей.

Напомним, руководство "Анжи" решило обратиться к РФПЛ с просьбой не назначать домашние игры команды на пятницу. Эта инициатива связана с тем, что для мусульман, составляющих большинство жителей Махачкалы пятница является священным днем.

"В свое время календарь "Терека" сложился таким образом, что мы провели две домашние игры в пятницу в два часа дня, Мы заметили, что посещаемость этих игр была меньше, чем обычно, но ко второму тайму болельщики всё же заполняли трибуны.

Оказалось, дело было в том, что любители футбола просто не успевали к началу матча из-за дневной пятничной молитвы. Тогда мы обратились в РФПЛ с просьбой не назначать пятничные игры "Терека" раньше 16:00. С тех пор ситуация изменилась в положительную сторону и подобных проблем больше не возникало", - цитируют представителя "Терека" "Известия".
Теги: Терек
Сегодня, 12:24
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(1)
№6 Написал: kruga (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
14 статья Конституции РФ...


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
«Локомотив»
пятница является священным днем.

Не фига, для всех россиян пятница является священным днем. blush


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 13:17) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Каких только болельщиков-молельщиков Аллах не запрограммировал...


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Спартак безальтернативный Бог Футбола !!!
Регистрация: 3.06.2012
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:52) #
  • +4
  •  (6)

Ичкерам не объяснили, что в стране демократия: хочешь молись, хочешь футбол смотри.

Главному султану молитвы же не мешают футбол смотреть на стадионе и в микрофон подбадривать судей и других игроков своей команды.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: kurbath тула (Сегодня, 12:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Средневековье мля.
Регистрация: 20.11.2015
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 12:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бл, им кто нибудь объяснит уже что земля-круглая.. и что как не старайся,всё одно к Мекке жопой молиться будешь?


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
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