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Дмитрий Булыкин: хорошо, что "Локомотив" претендует на удачное завершение обоих турниров

Экс-форвард "Локомотива" Дмитрий Булыкин считает, что у железнодорожников хорошие шансы победить в финале Кубка России.

"В свое время при Юрии Павловиче команда очень хорошо играла именно в этом турнире. Поэтому есть очень большая вероятность, что "железнодорожники" выиграют титул и пройдут в Лигу Европы. Ну а для "Урала" уже сам факт выхода в финал является большим достижением. Это - огромное подспорье для футбола в их регионе.

Наверняка команда Александра Тарханова костьми ляжет, чтобы победить. И у них есть шанс, поскольку кубковые матчи всегда непредсказуемы. "Локомотив" очень хорошо выглядит весной, особенно в нападении. Ари и Миранчук стали очень серьезной силой. Если команда наладит игру в обороне в отсутствие травмированного Чорлуки, то в чемпионате она тоже сможет добиться очень многого, поскольку от четвертого до девятого места сейчас отрыв всего в четыре очка.

Отрадно, что в сезоне, который должен был стать переходным от одного президента клуба к другому, команда сумела серьезно настроиться и сейчас претендует на удачное завершение обоих турниров", - цитируют Булыкина "Известия".
Теги: Булыкин Локомотив
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 13:35) #
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Смешной Булыка... Кто же позволит нищему "Уралу" победить адм. ресурсный клуб, а тем более представлять Страну в Европе ? Вспомните высказывания Гинеров, Прядкиных, Созиных с Лебедевыми после выхода "Ростова" в ЛЧ - в еврокубках должны играть только солидные, богатые и с ресурсом команды, а не нищие "Ростовы" с "Амкарами"... Думаю, такова позиция и господина МУТКО, так-что все будет как всегда - даже если уральцы и будут сильнее семинской электирчки, стоящей у ворот, победить им решалы РФСовские со своими свистунами НЕ ДАДУТ !!! УВЕРЕН.... Тем более матч с "Уфой" всем нам показал, как будут работать арбитры в пользу "Локо" в финале.
Регистрация: 25.02.2017
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