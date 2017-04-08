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Дмитрий Булыкин: хорошо, что "Локомотив" претендует на удачное завершение обоих турниров
Экс-форвард "Локомотива" Дмитрий Булыкин считает, что у железнодорожников хорошие шансы победить в финале Кубка России.
"В свое время при Юрии Павловиче команда очень хорошо играла именно в этом турнире. Поэтому есть очень большая вероятность, что "железнодорожники" выиграют титул и пройдут в Лигу Европы. Ну а для "Урала" уже сам факт выхода в финал является большим достижением. Это - огромное подспорье для футбола в их регионе.
Наверняка команда Александра Тарханова костьми ляжет, чтобы победить. И у них есть шанс, поскольку кубковые матчи всегда непредсказуемы. "Локомотив" очень хорошо выглядит весной, особенно в нападении. Ари и Миранчук стали очень серьезной силой. Если команда наладит игру в обороне в отсутствие травмированного Чорлуки, то в чемпионате она тоже сможет добиться очень многого, поскольку от четвертого до девятого места сейчас отрыв всего в четыре очка.
Отрадно, что в сезоне, который должен был стать переходным от одного президента клуба к другому, команда сумела серьезно настроиться и сейчас претендует на удачное завершение обоих турниров", - цитируют Булыкина "Известия".
"В свое время при Юрии Павловиче команда очень хорошо играла именно в этом турнире. Поэтому есть очень большая вероятность, что "железнодорожники" выиграют титул и пройдут в Лигу Европы. Ну а для "Урала" уже сам факт выхода в финал является большим достижением. Это - огромное подспорье для футбола в их регионе.
Наверняка команда Александра Тарханова костьми ляжет, чтобы победить. И у них есть шанс, поскольку кубковые матчи всегда непредсказуемы. "Локомотив" очень хорошо выглядит весной, особенно в нападении. Ари и Миранчук стали очень серьезной силой. Если команда наладит игру в обороне в отсутствие травмированного Чорлуки, то в чемпионате она тоже сможет добиться очень многого, поскольку от четвертого до девятого места сейчас отрыв всего в четыре очка.
Отрадно, что в сезоне, который должен был стать переходным от одного президента клуба к другому, команда сумела серьезно настроиться и сейчас претендует на удачное завершение обоих турниров", - цитируют Булыкина "Известия".
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