Александр Салугин: в Самаре с 2008 года поле не могут в порядок привести, очень странно (видео)

Нападающий "Амкара" Александр Салугин в эксклюзивном интервью корреспондентамИвану Долинину и Роману Гуськову отметил плохое качество самарского поля после матча премьер-лиги с "Крыльями Советов" (2:2).– Мы всё время вели по ходу игры. Обычно, если мы ведём 1:0, вероятность того, что мы проиграем, очень низка. Сегодня мы где-то ошиблись, сами себе придумали голы, когда игроков «Крыльев» было в атаке немного. Во 2-м тайме имели хорошие моменты. «Крылья» владели мячом, а не преимуществом.– По горячим следам не обсуждали, обсудим в Перми. Был этот момент в концовке, но в принципе «Крылья» заслужили очко, да и мы где-то не наиграли на победу. Так что сыграли как и должны были.– От Самары всегда хорошие эмоции, много хороших друзей и знакомых осталось здесь. Хочется, чтобы «Крылья» поскорее переехали на новый стадион. В Самару всегда приятно возвращаться, но хочется играть на хороших полях. С 2008-го года поле в порядок не могут привести, это для меня очень странно.– Безобразного. Ноги ездили, куски травы вылетали. Может, стоит искусственное поле постелить, если не получается подготовить?– Устал. Как мог, так и выходил (улыбается). Но это не самое большое негодование трибун. Когда мы с «Торпедо» выбили «Крылья» из Премьер-лиги – вот тогда было негодование. А сейчас так, немножко посвистели, ничего страшного.– Я не знаю, что сказать... Игра тяжёлая, вязкая была. Думаю, ни с одной стороны больших претензий к нему нет.– Даже не знаю. Боковой показал, арбитр решает. Я был далеко от эпизода, - передает слова Салугина корреспондентРоман Гуськов.