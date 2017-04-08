Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:50
Джанни Бруно: пенальти в наши ворота не было, а в ворота "Амкара" – был, но судья решил иначе (видео)
Джанни Бруно: пенальти в наши ворота не было, а в ворота "Амкара" – был, но судья решил иначе (видео)
18:39
Александр Салугин: в Самаре с 2008 года поле не могут в порядок привести, очень странно (видео) (1)
Александр Салугин: в Самаре с 2008 года поле не могут в порядок привести, очень странно (видео) (1)
18:33
Януш Гол: "Амкар" лучше играет дома, чем на выезде, потому что тренируется на искусственном поле (видео)
Януш Гол: "Амкар" лучше играет дома, чем на выезде, потому что тренируется на искусственном поле (видео)
18:27
Наконец-то прорвало
Наконец-то прорвало
17:14
Сергей Прядкин: хотел бы я, чтобы кто-то из вас хоть раз составил календарь и подписал контракт с телевидением (3)
Сергей Прядкин: хотел бы я, чтобы кто-то из вас хоть раз составил календарь и подписал контракт с телевидением (3)
16:00
Шесть матчей и ни одной победы (1)
Шесть матчей и ни одной победы (1)
Александр Салугин: в Самаре с 2008 года поле не могут в порядок привести, очень странно (видео)
Нападающий "Амкара" Александр Салугин в эксклюзивном интервью корреспондентам Rusfootball.info Ивану Долинину и Роману Гуськову отметил плохое качество самарского поля после матча премьер-лиги с "Крыльями Советов" (2:2).
– Ничья – хороший результат для «Амкара»?
– Мы всё время вели по ходу игры. Обычно, если мы ведём 1:0, вероятность того, что мы проиграем, очень низка. Сегодня мы где-то ошиблись, сами себе придумали голы, когда игроков «Крыльев» было в атаке немного. Во 2-м тайме имели хорошие моменты. «Крылья» владели мячом, а не преимуществом.
– Во 2-м тайме «Амкар» мало атаковал, но у Бодула был прекрасный шанс забить. Как-то обсуждали этот момент?
– По горячим следам не обсуждали, обсудим в Перми. Был этот момент в концовке, но в принципе «Крылья» заслужили очко, да и мы где-то не наиграли на победу. Так что сыграли как и должны были.
– Гаджи Гаджиев всегда выпускает игроков против своих бывших команд, какие у вас эмоции от возвращения в Самару?
– От Самары всегда хорошие эмоции, много хороших друзей и знакомых осталось здесь. Хочется, чтобы «Крылья» поскорее переехали на новый стадион. В Самару всегда приятно возвращаться, но хочется играть на хороших полях. С 2008-го года поле в порядок не могут привести, это для меня очень странно.
– Поле было плохого качества?
– Безобразного. Ноги ездили, куски травы вылетали. Может, стоит искусственное поле постелить, если не получается подготовить?
– Вы вызвали негодование трибун, когда не очень быстро уходили на замену. Почему так?
– Устал. Как мог, так и выходил (улыбается). Но это не самое большое негодование трибун. Когда мы с «Торпедо» выбили «Крылья» из Премьер-лиги – вот тогда было негодование. А сейчас так, немножко посвистели, ничего страшного.
– Ещё больше болельщики свистели судье, у вас есть к нему вопросы?
– Я не знаю, что сказать... Игра тяжёлая, вязкая была. Думаю, ни с одной стороны больших претензий к нему нет.
– Пенальти всё-таки был?
– Даже не знаю. Боковой показал, арбитр решает. Я был далеко от эпизода, - передает слова Салугина корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
– Ничья – хороший результат для «Амкара»?
– Мы всё время вели по ходу игры. Обычно, если мы ведём 1:0, вероятность того, что мы проиграем, очень низка. Сегодня мы где-то ошиблись, сами себе придумали голы, когда игроков «Крыльев» было в атаке немного. Во 2-м тайме имели хорошие моменты. «Крылья» владели мячом, а не преимуществом.
– Во 2-м тайме «Амкар» мало атаковал, но у Бодула был прекрасный шанс забить. Как-то обсуждали этот момент?
– По горячим следам не обсуждали, обсудим в Перми. Был этот момент в концовке, но в принципе «Крылья» заслужили очко, да и мы где-то не наиграли на победу. Так что сыграли как и должны были.
– Гаджи Гаджиев всегда выпускает игроков против своих бывших команд, какие у вас эмоции от возвращения в Самару?
– От Самары всегда хорошие эмоции, много хороших друзей и знакомых осталось здесь. Хочется, чтобы «Крылья» поскорее переехали на новый стадион. В Самару всегда приятно возвращаться, но хочется играть на хороших полях. С 2008-го года поле в порядок не могут привести, это для меня очень странно.
– Поле было плохого качества?
– Безобразного. Ноги ездили, куски травы вылетали. Может, стоит искусственное поле постелить, если не получается подготовить?
– Вы вызвали негодование трибун, когда не очень быстро уходили на замену. Почему так?
– Устал. Как мог, так и выходил (улыбается). Но это не самое большое негодование трибун. Когда мы с «Торпедо» выбили «Крылья» из Премьер-лиги – вот тогда было негодование. А сейчас так, немножко посвистели, ничего страшного.
– Ещё больше болельщики свистели судье, у вас есть к нему вопросы?
– Я не знаю, что сказать... Игра тяжёлая, вязкая была. Думаю, ни с одной стороны больших претензий к нему нет.
– Пенальти всё-таки был?
– Даже не знаю. Боковой показал, арбитр решает. Я был далеко от эпизода, - передает слова Салугина корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.