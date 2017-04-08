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Александр Салугин: в Самаре с 2008 года поле не могут в порядок привести, очень странно (видео)

Нападающий "Амкара" Александр Салугин в эксклюзивном интервью корреспондентам Rusfootball.info Ивану Долинину и Роману Гуськову отметил плохое качество самарского поля после матча премьер-лиги с "Крыльями Советов" (2:2).



– Ничья – хороший результат для «Амкара»?

– Мы всё время вели по ходу игры. Обычно, если мы ведём 1:0, вероятность того, что мы проиграем, очень низка. Сегодня мы где-то ошиблись, сами себе придумали голы, когда игроков «Крыльев» было в атаке немного. Во 2-м тайме имели хорошие моменты. «Крылья» владели мячом, а не преимуществом.

– Во 2-м тайме «Амкар» мало атаковал, но у Бодула был прекрасный шанс забить. Как-то обсуждали этот момент?

– По горячим следам не обсуждали, обсудим в Перми. Был этот момент в концовке, но в принципе «Крылья» заслужили очко, да и мы где-то не наиграли на победу. Так что сыграли как и должны были.

– Гаджи Гаджиев всегда выпускает игроков против своих бывших команд, какие у вас эмоции от возвращения в Самару?

– От Самары всегда хорошие эмоции, много хороших друзей и знакомых осталось здесь. Хочется, чтобы «Крылья» поскорее переехали на новый стадион. В Самару всегда приятно возвращаться, но хочется играть на хороших полях. С 2008-го года поле в порядок не могут привести, это для меня очень странно.

– Поле было плохого качества?

– Безобразного. Ноги ездили, куски травы вылетали. Может, стоит искусственное поле постелить, если не получается подготовить?

– Вы вызвали негодование трибун, когда не очень быстро уходили на замену. Почему так?

– Устал. Как мог, так и выходил (улыбается). Но это не самое большое негодование трибун. Когда мы с «Торпедо» выбили «Крылья» из Премьер-лиги – вот тогда было негодование. А сейчас так, немножко посвистели, ничего страшного.

– Ещё больше болельщики свистели судье, у вас есть к нему вопросы?

– Я не знаю, что сказать... Игра тяжёлая, вязкая была. Думаю, ни с одной стороны больших претензий к нему нет.

– Пенальти всё-таки был?

– Даже не знаю. Боковой показал, арбитр решает. Я был далеко от эпизода, - передает слова Салугина корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Теги: Салугин Амкар Rвидео
Сегодня, 18:39
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:52) #
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Там советники с Крестовского...))
Регистрация: 28.12.2015
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