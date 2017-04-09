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Соломон Квирквелия: буду благодарен Сёмину до конца жизни. Если бы не он, смотрел бы футбол дома (видео)

Защитник «Локомотива» Соломон Квирквелия после нулевой ничьей с «Ростовом» отметил хорошую игру в обороне обеих команд и выразил благодарность Юрию Сёмину, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– Встречались две команды, которые хорошо обороняются. По результату 0:0 это видно. 100-процентного, 80-процентного голевого момента ни у кого не было. «Ростов» – хорошая команда. Думаю, заслуженная ничья и для нас, и для «Ростова».

– Тяжело было играть после матча с «Уфой» посреди недели?

– Нет, наш персонал сделал всё для хорошего восстановления. Два дня жили на базе, карантин был. Чувствую себя хорошо.

– На позиции Чорлука в центре чувствуешь себя уверенно?

– Думаю нормально всё.

– Получается ответственность выше, партнёров приходится подстраховывать...

– Всё хорошо.

– Юрий Сёмин сказал, что грузин в «Локомотиве» – это всегда к победам...

– Я не знаю, что сказал Юрий Сёмин, но я ему благодарен за то, что он мне очень помог. Если бы не он, я бы сейчас где-то сидел дома и оттуда смотрел чемпионат. Буду благодарен ему до конца жизни. Сделаю всё, что могу, чтобы отблагодарить его за доверие.

– Судя по этим словам, ты хочешь остаться в «Локомотиве»?

– Конечно, 100 процентов. Как «Локо» хочет, я так сделаю.

– Успели пообщаться с Курбаном Бердыев, с кем-то ещё из «Рубина»?

– С Бердыевым нет, а с Нобоа, Азмуном, Марко Девичем пообщался.

– Сегодня голевых моментов почти не было, это из-за отсутствия Ари?

– Не знаю, обе команды играли в закрытый футбол, хорошо обороняются...

– Вы знали, что «Ростов» закроется?

– Да, «Ростов», как и мы, всегда в 5 защитников играет. Так тяжело создавать моменты. Как мы хотели – так не получилось.

– Каким образом?

– После подач. Но у них высокие защитники, которые выбивали все мячи.

ПЛОТНОСТЬ В ТАБЛИЦЕ, ПЛОТНОСТЬ НА ПОЛЕ. «ЛОКОМОТИВ» И «РОСТОВ» ВЫДАЛИ САМЫЙ СКУЧНЫЙ МАТЧ ТУРА
Теги: Локомотив Квирквелия Ростов Семин Rвидео
Вчера, 22:11
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№1 Написал: molzino Ногинск (Вчера, 22:56) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Удачи .Нравился еще с Рубина своим упорством .
Регистрация: 23.03.2015
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