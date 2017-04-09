Соломон Квирквелия: буду благодарен Сёмину до конца жизни. Если бы не он, смотрел бы футбол дома (видео)

Защитник «Локомотива» Соломон Квирквелия после нулевой ничьей с «Ростовом» отметил хорошую игру в обороне обеих команд и выразил благодарность Юрию Сёмину, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.– Встречались две команды, которые хорошо обороняются. По результату 0:0 это видно. 100-процентного, 80-процентного голевого момента ни у кого не было. «Ростов» – хорошая команда. Думаю, заслуженная ничья и для нас, и для «Ростова».– Нет, наш персонал сделал всё для хорошего восстановления. Два дня жили на базе, карантин был. Чувствую себя хорошо.– Думаю нормально всё.– Всё хорошо.– Я не знаю, что сказал Юрий Сёмин, но я ему благодарен за то, что он мне очень помог. Если бы не он, я бы сейчас где-то сидел дома и оттуда смотрел чемпионат. Буду благодарен ему до конца жизни. Сделаю всё, что могу, чтобы отблагодарить его за доверие.– Конечно, 100 процентов. Как «Локо» хочет, я так сделаю.– С Бердыевым нет, а с Нобоа, Азмуном, Марко Девичем пообщался.– Не знаю, обе команды играли в закрытый футбол, хорошо обороняются...– Да, «Ростов», как и мы, всегда в 5 защитников играет. Так тяжело создавать моменты. Как мы хотели – так не получилось.– После подач. Но у них высокие защитники, которые выбивали все мячи.