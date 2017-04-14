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Александр Бубнов: для "Зенита" это будет главный матч, способный изменить расклад в чемпионской гонке
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на предстоящий матч премьер-лиги "Спартак" - "Зенит".
"Прогноз: 1:1. По состоянию на сегодняшний день "Спартак" выглядит лучше "Зенита" в игровом плане, имеет психологическое преимущество, принимает конкурента на своём поле. В то же время для "Зенита" – это главный матч, по итогам которого будет сформирована повестка финальной части турнирной дистанции.
У "Спартака" есть определённые потери в обороне, а "Зенит" может изменить расклад в чемпионской гонке. С учётом вышесказанного, оцениваю шансы команд, как 50 на 50", - цитирует Бубнова Sportbox.
"Прогноз: 1:1. По состоянию на сегодняшний день "Спартак" выглядит лучше "Зенита" в игровом плане, имеет психологическое преимущество, принимает конкурента на своём поле. В то же время для "Зенита" – это главный матч, по итогам которого будет сформирована повестка финальной части турнирной дистанции.
У "Спартака" есть определённые потери в обороне, а "Зенит" может изменить расклад в чемпионской гонке. С учётом вышесказанного, оцениваю шансы команд, как 50 на 50", - цитирует Бубнова Sportbox.
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