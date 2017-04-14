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Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
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Александр Бубнов: для "Зенита" это будет главный матч, способный изменить расклад в чемпионской гонке

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на предстоящий матч премьер-лиги "Спартак" - "Зенит".

"Прогноз: 1:1. По состоянию на сегодняшний день "Спартак" выглядит лучше "Зенита" в игровом плане, имеет психологическое преимущество, принимает конкурента на своём поле. В то же время для "Зенита" – это главный матч, по итогам которого будет сформирована повестка финальной части турнирной дистанции.

У "Спартака" есть определённые потери в обороне, а "Зенит" может изменить расклад в чемпионской гонке. С учётом вышесказанного, оцениваю шансы команд, как 50 на 50", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак Зенит
Сегодня, 11:41
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№2 Написал: SP-M (Сегодня, 11:52) #
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online

потери в обороне ?? это какие ? вроде все на месте. бубен совсем запутался.
Регистрация: 10.02.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:51) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
для периферийных команд..кем относится зенит.. матчи со Спартаком всегда главные! это было всегда и это будет всегда! smirk

для Спартака главный принципиальный соперник это ЦСКА! независимо от положения в турнирной таблице!
зенит это рядовой матч за три очка, как и с томью.
Регистрация: 22.05.2015
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