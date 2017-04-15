Славен Билич: мы хотели получить три очка, были близки к победе

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич поделился мнением и ничьей с "Сандерлендом" (2:2) в 23-м туре чемпионата Англии."Мы разочарованы тем, что пропустили последний гол. Это справедливый результат. Мы хотели получить три очка, были близки к победе. Соперник использовал длинные забросы. В одной из ситуаций это привело к забитому голу. Мы набрали четыре очка в последних двух играх, но еще не завершили свою работу. Мы должны набрать больше очков, чтобы обезопасить себя от вылета", - цитирует Билича ВВС.