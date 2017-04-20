Килиан Мбаппе: чего еще можно желать, когда мы уже в полуфинале?

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе прокомментировал ответную игру против дортмундской "Боруссии" (3:1)."Это невероятный сезон, в котором каждый из нас просто наслаждается футболом. И мы очень надеемся, что так будет и в дальнейшем. Стараемся не загружать голову дополнительным давлением и играем так, как привыкли."Монако" старается демонстрировать атакующий футбол. Вот что мы делаем лучше всего. И в этот раз нам это помогло выйти в полуфинал. Лига чемпионов – сложный турнир, нужно постоянно концентрироваться.Мои голы? Из пяти мячей, что я забил в этом турнире, самым любимым является мой второй гол в первом матче с дортмундской "Боруссией". Он получился очень красивым. Чего еще можно желать, когда мы уже в полуфинале? Ну, думаю, мы можем попасть в финал!", - заявил Мбаппе.