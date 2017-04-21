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Джано: с удовольствием вспоминаю год, проведенный в "Ростове"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе в преддверии матча премьер-лиги с "Ростовом" рассказал о том, что он думает насчет встречи с ростовскими болельщиками.

"Как меня примут ростовские болельщики? Надеюсь, тепло: после того как ушел из "Ростова", пока ему не забивал (смеется). Там поменялось много игроков и клубное руководство, но болельщики те же, и никаких проблем с ними никогда не было. Даже наоборот.

Вообще с удовольствием вспоминаю год, проведенный в этом городе и в этой команде", - цитирует Джано "Советский спорт".
Теги: Ростов Ананидзе
Сегодня, 08:23
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