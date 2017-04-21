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Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу

Уф, сложно. ЦСКА одолел УфуЧемпионская интрига после прошлого тура вроде бы улеглась, но необходимость побеждать в Уфе от игроков ЦСКА никуда не делась. Rusfootball.info – о том, как Акинфеев и Витиньо помогли сохранить своей команде второе место.

Ход с Натхо, на ход Ионову!

В комментариях к нашей рубрике «персоны тура» по итогам матчей прошедших выходных многие удивлялись, почему в нём нет Александра Головина. Полузащитник действительно был одним из лучших на поле, но сегодня остался в запасе: вернулся в строй Дзагоев, также в старте вышел Бибрас Натхо, опасно пробивший по воротам Беленова уже на 10-й секунде. И это был не последний удар израильтянина, что неудивительно, учитывая отношения Беленова с ударами из-за пределов штрафной.

Витиньо при таких делах вернулся в нападение, но наиболее заметным был не он, а Ионов. Алексей играл на линии офсайда, однако в двух опасных эпизодах оказался за ней, даже гол из 2-метрового «вне игры» забил.

ЦСКА вообще стремился делать ставку на быстрые атаки в расчёте на открывания и забегания Ионова, ибо открывать наглухо закрытые двери у нас в чемпионате не умеет почти никто. От поспешности появлялся и брак.

«Уфе» удалось сделать важную и мало кому удающуюся вещь: закрыть Фернандеса. Возможно, виной тому повреждение бразильца, полученное им на ровном месте уфимского искусственного газона.

Когда судья прав

Ошибки арбитров – настолько обыденное явление даже на поздних стадиях Лиги чемпионов, что даже удивляешься, когда их нет. Уфимцы, по-прежнему вынужденные обходиться без Слая, атаковали немного. В основном усилиями Фатая, главные эпизоды с участием которого как раз требовали чётких судейских решений.

У Безбородова с этим проблем не возникло: в начале встречи нападающий прокинул мяч мимо Акинфеева и воткнулся в него, однако первым на мяче был защитник ЦСКА, так что это абсолютно точно не фол последней надежды, хотя Георгий Черданцев сегодня, как и всегда на матчах чемпионата России, упорно не хотел называть белое белым, а чёрное – чёрным.

В другом эпизоде Фатаи упал в штрафной после контакта с Василием Березуцким, но до того Вася абсолютно чисто выбил мяч. Черданцев и здесь потратил полминуты на объяснение того, что у уважаемых зрителей может быть другое мнение. Хотя после повтора с ракурса, которого у Безбородова не было, ситуация смотрелась совсем однозначно. Но судья справился и без видео.

После перерыва «Уфа» провела новую атаку, связанную с судейским решением. И на этот раз Безбородов принял её сторону. После матча со «Спартаком» Азамат Засеев заявил: «Он меня тронул – я упал». По такому же принципу действовал и Стоцкий, рухнувший от небольшой задержки Щенникова. Впрочем, повод зафиксировать нарушение у арбитра имелся железный. Пока Черданцев искал черную кошку в тёмной комнате, зачем-то начав рассуждать о возможной красной карточке и сравнивая нюансы оценки эпизодов с диссертацией по сопромату, Акинфеев потащил удар Пауревича. Не очень понятно, почему в «Уфе» не нашлось исполнителя получше, чем не самый техничный здоровенный защитник/опорник.

На пути к «сухарю»

Все эксперты и комментаторы говорят о том, как умеет выручать Акинфеев. Правда, в Премьер-лиге выручать ему приходится нечасто, а в Лиге чемпионов это не помогает. Сегодня же в Уфе Игорь реально вытаскивал игру: вслед за пенальти последовал выход Фатая 1 на 1, который Акинфеев потащил ногами, на 76-й минуте он отразил непростой дальний удар всё того же нападающего. Тот случай, когда Акинфеев выигрывал зрительское голосование за лучшего игрока матча не просто из-за фан-базы, а по делу.

Притяжение

Не бойтесь, здесь не пойдёт речи о распиаренном провале Фёдора Бондарчука. ЦСКА с начала 2-го тайма начал атаковать высоко и большим числом. Отсюда взялась и ситуация с пенальти, и выход Фатая 1 на 1 – несмотря на наличие 3-х защитников, возвращаться гости успевали не всегда. Даже братья Березуцкие порой ходили вперёд. Но всё это не работало.

Ганчаренко заменил соорудившего пенальти и бесполезного в атаке Щенникова на Жамалетдинова, а главное с помощью замены Дзагоева на Головина добавил скорости и остроты центру поле. Именно Головин стал вдохновителем атаки, завершившейся блестящим ударом Витиньо. Удивительно, как бразильцу удалось прижать скачущий мяч к земле, словно увеличив гравитацию на его траектории.

Удар бил силён, точен, но всё-таки негоже вратарю сборной делать своим фирменным знаком пропущенный мяч из-за пределов штрафной. Только в апреле Беленову таким образом забили Фарфан (и тоже в ближний), Фернандеш и вот теперь Витиньо.

Отчаливать в Москву с победой

«Уфа» была вынуждена идти вперёд, ЦСКА сильно не противился. Не сказать, что красно-синие совсем уверенно держали всё под контролем, поскольку команда Семака упорно навешивала в штрафную, где защитникам ЦСКА приходилось несладко. Худо-бедно мяч выносились, а в последние минут 15 «Уфа» не была так свежа и напориста.

Вдобавок вышедший на замену Фёдор Чалов выжал абсолютный максимум из своего мини-шанса, успев забить до финального свистка. Очень хочется, чтобы сочетание Жамалетдинов-Головин-Чалов появлялось на поле всё чаще. Понятно, что Ганчаренко нужен результат здесь и сейчас, но ведь Ионов его не даёт и уже вряд ли превратится в игрока иного уровня. С Чаловым же такое произойти может.

В итоге ЦСКА победил ожидаемо, но не сказать, что уверенно. Не выручи дважды Акинфеев – ни о какой победе речи, скорее всего, не шло бы. Сергей Семак же после яркого старта то ли, как сказал бы Юрий Розанов, платит подоходный налог за предыдущие удачные результаты по 1:0, то ли просто стал хуже справляться со своими обязанностями. Понятно, что соперники в последнее время сложны, но 4 поражения и 2 ничьи в последних 6-ти матчах – результат, не позволяющий вести борьбу за еврокубки, которая в конце марта казалась возможной.

Чемпионат России

24 тур

"Уфа" - ЦСКА 0:2


Голы: Витиньо, 68, Чалов, 90+3


"Уфа": Беленов, Аликин, Живоглядов, (Кротов, 87), Йокич, Засеев, Сысуев, (Сухов, 76), Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатаи.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, (Жамалетдинов, 70), Фернандес, Натхо, Дзагоев, (Головин, 72), Ионов, Витиньо, (Чалов, 90+1).

Предупреждения: Акинфеев, 7, Щенников, 58, Березуцкий, 90+2

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Уфа Акинфеев Витиньо
Сегодня, 19:05
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№2 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 19:19) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Пенальти дутый!Если такое свистеть, то в матче будет по 20 пеналей!Жора игрока не задерживал и на повторе это отлично видно рука лиш коснулась плечаа игрок Уфы тут же завалился!Безбородов к моменту не успел,но очень хотел помочь Уфе!Он и весь матч не замечал фолы Уфимцев,зато свистел все что можно когда падали или теряли мяч игроки Уфы!Но,не прокатило!))

Но качество игры ЦСКА сегодня было отвратительным!Бубен запарится брак считать...
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 19:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
По такому же принципу действовал и Стоцкий, рухнувший от небольшой задержки Щенникова.

)))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))
))


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