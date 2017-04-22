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"Зенит" опубликовал фотографии отремонтированных VIP-лож нового стадиона (фото)

"Зенит" опубликовал фотографии президентской ложи на новом стадионе.

Ранее СМИ сообщили, что на стадионе "Санкт-Петербург" будут перестроены вип-ложи, оплачивать ремонт будет "Газпром", а выполнять работы основной подрядчик "Метрострой". Однако в "Зените" сегодня сообщили, что работы по перестройке мест, не соответствующих стандартам, клуб выполнил за свой счет.

"Публикуем фотографию президентской ложи для тех, кто пишет всякие глупости о сносе лож и ремонте их за счет "Метростроя". Ещё раз повторяем, что клуб отремонтировал все 36 VIP-лож в соответствии с нашими обязательствами перед спонсорами. Фото 1 и 2 - президентская ложа, 3 - стандартная", - говорится в Инстаграме сине-бело-голубых.





Теги: Зенит Крестовский
Сегодня, 12:44
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(1)
№11 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А где кровати дебилы??VIP персоны любят во время матча заниматься сексом!!!Вы чо совсем поехали?Эти люди придут на футбол или фуршет с бабцами!Миллера надо за одно место подвесить,народные деньги пустил на какое-то уродство!
Регистрация: 2.04.2012
№10 Написал: RJM555 (Сегодня, 13:46) #
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online

когда смотрю футбол в телефон заглянуть некогда, а они жрать там собираются......
Регистрация: 28.02.2010
№9 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:42) #
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Где начинаются большие деньги,там заканчивается футбол
Регистрация: 26.01.2017
№8 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 13:37) #
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не понял, они там жрать будут, совещаться, или футбол смотреть?


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
Ах...есть же вертолеты)


надо выделить из бюджета пару лярдов, на вертолетную площадку, где нибудь возле стадиона


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: vlees... (Сегодня, 13:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
они как будто оправдываются,типа смотрите у нас все норм,сделали все быстро и качественно:)
Регистрация: 15.04.2017
№5 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 13:17) #
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Пусть еще трон поставят!!
Регистрация: 17.12.2015
№4 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А для простых холопов, нищебродов и прочих убогих, которыми считают эти граждане из ложи все население страны, что-нибудь сделали? Отремонтировали?

В городе скоро дорог не станет, все разваливается) как к ложам президентским своим добираться будете?
Ах...есть же вертолеты) сорри.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№3 Написал: kobr (Сегодня, 13:01) #
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online

А Миллер, что, не президент? В след. сезоне вряд ли Зенит будут сливать, как в этом. Может вдвоем и встретятся smile . Еще же и Димон есть.
Регистрация: 24.10.2006
№2 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 12:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ZiNTeR
Интересно, а зачем на стадионе 2 президентские ложи? Не, ну серьёзно - фишка именно в том что как ни крути, президент один, и ложа такая должна быть только одна

Ну вообще-то два фото еще не означает, что ложи тоже две. wink
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 12:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Интересно, а зачем на стадионе 2 президентские ложи? Не, ну серьёзно - фишка именно в том что как ни крути, президент один, и ложа такая должна быть только одна


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
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