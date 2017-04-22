"Зенит" опубликовал фотографии отремонтированных VIP-лож нового стадиона (фото)

"Зенит" опубликовал фотографии президентской ложи на новом стадионе.Ранее СМИ сообщили, что на стадионе "Санкт-Петербург" будут перестроены вип-ложи, оплачивать ремонт будет "Газпром", а выполнять работы основной подрядчик "Метрострой". Однако в "Зените" сегодня сообщили, что работы по перестройке мест, не соответствующих стандартам, клуб выполнил за свой счет."Публикуем фотографию президентской ложи для тех, кто пишет всякие глупости о сносе лож и ремонте их за счет "Метростроя". Ещё раз повторяем, что клуб отремонтировал все 36 VIP-лож в соответствии с нашими обязательствами перед спонсорами. Фото 1 и 2 - президентская ложа, 3 - стандартная", - говорится в Инстаграме сине-бело-голубых.