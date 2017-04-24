Шарль Каборе: "Краснодар" – это мой мадридский "Реал"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 24 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
00:54
Руд Гуллит: никогда не злите Месси (1)
Руд Гуллит: никогда не злите Месси (1)
Вчера 23:24
"Реал" в летнее трансферное окно готовит звездный трансфер (5)
"Реал" в летнее трансферное окно готовит звездный трансфер (5)
Вчера 23:08
В Чили был застрелен родственник Артуро Видаля (3)
В Чили был застрелен родственник Артуро Видаля (3)
Вчера 22:50
Владислав Радимов: Лобов и Зырянов играют от безысходности (1)
Владислав Радимов: Лобов и Зырянов играют от безысходности (1)
Вчера 22:27
Анатолий Мещеряков: уровень судейства был значительно ниже уровня самого последнего игрока на поле
Анатолий Мещеряков: уровень судейства был значительно ниже уровня самого последнего игрока на поле
Вчера 21:46
Юрий Калитвинцев: мотивация простая - мы играем в мини-турнир с "Тосно" за первое место (1)
Юрий Калитвинцев: мотивация простая - мы играем в мини-турнир с "Тосно" за первое место (1)
Вчера 21:28
Давид Алаба получил травму в матче с "Майнцем"
Давид Алаба получил травму в матче с "Майнцем"
Вчера 21:12
Обзор. 33 тур. ФНЛ
Обзор. 33 тур. ФНЛ
Вчера 21:05
"Зенит-2" проиграл "Химкам" в матче 33-го тура ФНЛ (5)
"Зенит-2" проиграл "Химкам" в матче 33-го тура ФНЛ (5)
Вчера 20:45
"Кристал Пэлас" благодаря дублю Бентеке победил "Ливерпуль" (1)
"Кристал Пэлас" благодаря дублю Бентеке победил "Ливерпуль" (1)
Вчера 20:44
"Лейпциг" упустил победу над "Шальке"
"Лейпциг" упустил победу над "Шальке"
Вчера 20:42
Игорь Шалимов: мы никогда не будем возмущаться судейством, потому что это бесполезное дело (видео) (3)
Игорь Шалимов: мы никогда не будем возмущаться судейством, потому что это бесполезное дело (видео) (3)
Вчера 20:33
Ростовский ОМОН избил болельщиков "Спартака" (видео) (76)
Ростовский ОМОН избил болельщиков "Спартака" (видео) (76)
Вчера 20:15
Роман Емельянов: судье было выгодно, чтобы "Урал" проиграл (8)
Роман Емельянов: судье было выгодно, чтобы "Урал" проиграл (8)
Вчера 19:45
В финале будет только Лондон. "Арсенал" прошёл "Манчестер Сити" и решит судьбу титула с "Челси"
В финале будет только Лондон. "Арсенал" прошёл "Манчестер Сити" и решит судьбу титула с "Челси"
Шарль Каборе: "Краснодар" – это мой мадридский "Реал"
Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе рассказал, что чувствует себя счастливым в стане "горожан".
- По окончании турнира твоя игра получила высокие оценки специалистов. Ты был включен в символическую сборную турнира, и в одном из крупных международных изданий кто-то написал, что ему трудно понять, что игрок уровня Каборе делает в чемпионате России, да еще и в таком клубе, как «Краснодар», не являющимся лидером российского футбола. Что бы ты ответил этому журналисту?
- Что бы ответил? Сказал бы, что, во-первых он не очень хорошо знаком с чемпионатом России, и не знает, что уровень его достаточно высок и постепенно приближается к уровню сильнейших европейских чемпионатов. А во-вторых, и это самое главное, я играю в клубе, который дает мне все, что надо.
Я получаю здесь огромное удовольствие от игры, от каждой минуты проведенной на поле, от тренировок, я вместе с командой прогрессирую от матча к матчу. Здесь меня окружают прекрасные люди, друзья, которые понимают меня, и которых понимаю я.
Можно в составе какого-нибудь клуба-гранда выиграть все возможные турниры, но при этом не быть счастливым, потому что тебе будет психологически не очень комфортно в коллективе. В "Краснодаре" я счастлив, клуб дает мне полный психологический комфорт, и я всегда выхожу на поле с желанием бороться и отдать все для победы команды.
"Краснодар" – это мой мадридский "Реал", и о другом клубе я даже не мечтаю!, - передает слова футболиста официальный сайт "быков".
- По окончании турнира твоя игра получила высокие оценки специалистов. Ты был включен в символическую сборную турнира, и в одном из крупных международных изданий кто-то написал, что ему трудно понять, что игрок уровня Каборе делает в чемпионате России, да еще и в таком клубе, как «Краснодар», не являющимся лидером российского футбола. Что бы ты ответил этому журналисту?
- Что бы ответил? Сказал бы, что, во-первых он не очень хорошо знаком с чемпионатом России, и не знает, что уровень его достаточно высок и постепенно приближается к уровню сильнейших европейских чемпионатов. А во-вторых, и это самое главное, я играю в клубе, который дает мне все, что надо.
Я получаю здесь огромное удовольствие от игры, от каждой минуты проведенной на поле, от тренировок, я вместе с командой прогрессирую от матча к матчу. Здесь меня окружают прекрасные люди, друзья, которые понимают меня, и которых понимаю я.
Можно в составе какого-нибудь клуба-гранда выиграть все возможные турниры, но при этом не быть счастливым, потому что тебе будет психологически не очень комфортно в коллективе. В "Краснодаре" я счастлив, клуб дает мне полный психологический комфорт, и я всегда выхожу на поле с желанием бороться и отдать все для победы команды.
"Краснодар" – это мой мадридский "Реал", и о другом клубе я даже не мечтаю!, - передает слова футболиста официальный сайт "быков".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.