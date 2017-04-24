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Шарль Каборе: "Краснодар" – это мой мадридский "Реал"

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе рассказал, что чувствует себя счастливым в стане "горожан".

- По окончании турнира твоя игра получила высокие оценки специалистов. Ты был включен в символическую сборную турнира, и в одном из крупных международных изданий кто-то написал, что ему трудно понять, что игрок уровня Каборе делает в чемпионате России, да еще и в таком клубе, как «Краснодар», не являющимся лидером российского футбола. Что бы ты ответил этому журналисту?

- Что бы ответил? Сказал бы, что, во-первых он не очень хорошо знаком с чемпионатом России, и не знает, что уровень его достаточно высок и постепенно приближается к уровню сильнейших европейских чемпионатов. А во-вторых, и это самое главное, я играю в клубе, который дает мне все, что надо.

Я получаю здесь огромное удовольствие от игры, от каждой минуты проведенной на поле, от тренировок, я вместе с командой прогрессирую от матча к матчу. Здесь меня окружают прекрасные люди, друзья, которые понимают меня, и которых понимаю я.

Можно в составе какого-нибудь клуба-гранда выиграть все возможные турниры, но при этом не быть счастливым, потому что тебе будет психологически не очень комфортно в коллективе. В "Краснодаре" я счастлив, клуб дает мне полный психологический комфорт, и я всегда выхожу на поле с желанием бороться и отдать все для победы команды.

"Краснодар" – это мой мадридский "Реал", и о другом клубе я даже не мечтаю!, - передает слова футболиста официальный сайт "быков".
Теги: Каборе Краснодар
Сегодня, 11:13
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