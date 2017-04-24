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Роналдиньо, Пуйоль, Иньеста и Агуэро поздравили Месси с 500-м голом за "Барселону"

"Барселона" на своем YouTube канале опубликовала видео, в котором друзья Лионеля Месси поздравили аргентинца с 500-м голом за каталонский клуб.

В числе прочих поздравления Месси оставили Роналдиньо, Карлес Пуйоль, Андрес Иньеста и Серхио Агуэро.

Теги: Роналдиньо Пуйоль Иньеста Агуэро Месси Барселона
Вчера, 23:43
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