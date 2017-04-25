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Победу перед дерби надо? Забьет восстановившийся Фернандо!
После поражения в Ростове-на-Дону "Спартаку" было крайне важно победить в этом туре, не позволить "армейцам" еще больше сократить отставание и обеспечить себе хорошее настроение перед дерби. Все это помог осуществить восстановившийся за пару дней от травмы Фернандо. Rusfootball.info рассказывает о том, как "красно-белые" обыграли ослабленный дисквалификациями "Урал".
Чемпионат России
25 тур
"Спартак" – "Урал" 1:0
"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Тигиев, 88'), Попов (Джано, 70'), Мельгарехо, Промес
"Урал": Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга (Манучарян, 46'), Павленко, Коробов (Серченков, 77'), Лунгу, Димитров (Ломакин, 82'), Ильин
Предупреждения: Попов, 51' - Балажиц, 74'
Смею заявить, 25-й тур стартовал самым интересным его матчем. После событий прошедших выходных внимания к "Спартаку" и "Уралу" было уделено как никогда много. Оба клуба потерпели поражения, но какими же разными они получились. "Красно-белые" в день рождения своего тренера попали под разгром в Ростове-на-Дону и позволили конкурентам приблизиться к себе. "Шмели" отлично противостояли "Зениту" и были близки к успеху, но вмешательство в ход встречи главного судьи не оставило им шансов на победу.
Конечно, невероятно важно, что безобразная работа Еськова привела к тому, что сразу три игрока "Урала" сегодня были дисквалифицированы. Без Бикфалви, без Павлюченко, без Емельянова и без травмированного капитана Фидлера потенциал команды Тарханова заметно был снижен. Впрочем, даже в этих условиях "Спартак" не мог считаться безоговорочным фаворитом, поскольку в его составе также хватало проблем. Зе Луиш и Луис Адриано по-прежнему не могут играть, Глушаков пропускал игру из-за дисквалификации, и только успевший восстановиться после травмы Фернандо смог скрасить неприятную картину.
Несмотря на поражения в прошлом туре и "Спартак", и "Урал" подошли к очной встрече в статусе лучших команд весенней части чемпионата. Екатеринбургский клуб, причем, набрал очков даже больше чем столичный - 15 против 14. Правда, сегодня гости вынуждены были изменить схему, что могло слегка нивелировать более ранние матчи. Все-таки у расстановки без номинальных опорников и с пятью защитниками есть своя специфика.
В том числе она заключается в более акцентированной игре вторым номером. Именно по этой причине "Спартак" с первых минут завладел мячом. По идее, конечно, "Урал" должен был защищаться безошибочно, но у него это получилось не очень хорошо. "Красно-белые" секунд через 300 после начала встречи вполне могли повести в счете, но Попов не смог с угла вратарской попасть в створ. Вообще говоря, болгарский футболист был очень активен, но всякий раз его действиям не хватало точности. Хотя можно вспомнить и удар на 20-й минуте, когда только Заболотный не дал состояться голу.
Имея заметное преимущество, "Спартак" смог воплотить его в забитый мяч по истечении половины первого тайма. Болельщики столичного клуба наверняка вновь отметили тот факт, что восстановление Фернандо было очень кстати. Ведь именно он, получив передачу от Промеса, пробил издали и поразил правый угол ворот "Урала". Впрочем, надо быть честным перед собой и признать, что если бы не неудачное подставление под летящий мяч ноги Балажица, то никакого гола бы не случилось.
После изменения счета в пользу соперника "шмели" оживились и полетели жалить ворота Реброва. В одном из моментов после подачи углового вратарю "Спартака" пришлось сделать фантастический сейв, отбив удар в упор с нескольких метров. И не говорите, что Реброву повезло - умение находиться в нужное время в нужном месте является большим талантом. А забить, кстати говоря, мог дебютант "Урала". Грузинский защитник Табидзе впервые вышел в стартовом составе и был очень близок к тому, чтобы вписать свое имя в историю.
В последние 15 минут первого тайма, к сожалению для нейтрального болельщика, столь же острых моментов не случилось. Можно отметить, что "Спартак" еще раз забил, но этот гол был абсолютно справедливо отменен из-за офсайда у Мельгарехо. В остальном характер игры оставался верен самому себе - хозяева владели инициативой, гости ждали шанса убежать в контратаку. Дабы делать это более бодро, Тарханов в перерыве решил выпустить вместо защитника Динги нападающего Манучаряна.
Другое дело, что самого факта замены оказалось мало. По большому счету, выход Эдгара никак не повлиял на ход встречи. Пожалуй, даже можно сказать, что события на поле стали более спокойными, а действия команд более ленивыми. "Урал" не мог создать ничего толкового, а "Спартак", похоже, не очень стремился увеличить свое преимущество. Тем не менее, несколько хороших моментов хозяева создали. Со штрафного опасно пробивал Фернандо, после успешного дриблинга выцеливал в дальний угол вышедший на замену Джано, но оба раза свою команду выручал Заболотный.
Интересно, что в последние 10 минут "Спартак" отдал инициативу сопернику и буквально сел в свою штрафную. "Урал" приглашение пойти в атаку принял с охотой, но довести дело до осмысленного наступления у него не получилось. К владениям Реброва мяч доставлялся редко, и "красно-белым" не составило большого труда удержать победу. Таким образом, подопечные Карреры обеспечивают себе перед дерби с ЦСКА как минимум семиочковое преимущество и с хорошим настроением отправляются готовиться к главному матчу оставшейся части сезона.
Фото: Официальный твиттер РФПЛ
Иван Долинин, Rusfootball.info
Чемпионат России
25 тур
"Спартак" – "Урал" 1:0
Гол: Фернандо, 23'
"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Тигиев, 88'), Попов (Джано, 70'), Мельгарехо, Промес
"Урал": Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга (Манучарян, 46'), Павленко, Коробов (Серченков, 77'), Лунгу, Димитров (Ломакин, 82'), Ильин
Предупреждения: Попов, 51' - Балажиц, 74'
Смею заявить, 25-й тур стартовал самым интересным его матчем. После событий прошедших выходных внимания к "Спартаку" и "Уралу" было уделено как никогда много. Оба клуба потерпели поражения, но какими же разными они получились. "Красно-белые" в день рождения своего тренера попали под разгром в Ростове-на-Дону и позволили конкурентам приблизиться к себе. "Шмели" отлично противостояли "Зениту" и были близки к успеху, но вмешательство в ход встречи главного судьи не оставило им шансов на победу.
Конечно, невероятно важно, что безобразная работа Еськова привела к тому, что сразу три игрока "Урала" сегодня были дисквалифицированы. Без Бикфалви, без Павлюченко, без Емельянова и без травмированного капитана Фидлера потенциал команды Тарханова заметно был снижен. Впрочем, даже в этих условиях "Спартак" не мог считаться безоговорочным фаворитом, поскольку в его составе также хватало проблем. Зе Луиш и Луис Адриано по-прежнему не могут играть, Глушаков пропускал игру из-за дисквалификации, и только успевший восстановиться после травмы Фернандо смог скрасить неприятную картину.
Несмотря на поражения в прошлом туре и "Спартак", и "Урал" подошли к очной встрече в статусе лучших команд весенней части чемпионата. Екатеринбургский клуб, причем, набрал очков даже больше чем столичный - 15 против 14. Правда, сегодня гости вынуждены были изменить схему, что могло слегка нивелировать более ранние матчи. Все-таки у расстановки без номинальных опорников и с пятью защитниками есть своя специфика.
В том числе она заключается в более акцентированной игре вторым номером. Именно по этой причине "Спартак" с первых минут завладел мячом. По идее, конечно, "Урал" должен был защищаться безошибочно, но у него это получилось не очень хорошо. "Красно-белые" секунд через 300 после начала встречи вполне могли повести в счете, но Попов не смог с угла вратарской попасть в створ. Вообще говоря, болгарский футболист был очень активен, но всякий раз его действиям не хватало точности. Хотя можно вспомнить и удар на 20-й минуте, когда только Заболотный не дал состояться голу.
Имея заметное преимущество, "Спартак" смог воплотить его в забитый мяч по истечении половины первого тайма. Болельщики столичного клуба наверняка вновь отметили тот факт, что восстановление Фернандо было очень кстати. Ведь именно он, получив передачу от Промеса, пробил издали и поразил правый угол ворот "Урала". Впрочем, надо быть честным перед собой и признать, что если бы не неудачное подставление под летящий мяч ноги Балажица, то никакого гола бы не случилось.
После изменения счета в пользу соперника "шмели" оживились и полетели жалить ворота Реброва. В одном из моментов после подачи углового вратарю "Спартака" пришлось сделать фантастический сейв, отбив удар в упор с нескольких метров. И не говорите, что Реброву повезло - умение находиться в нужное время в нужном месте является большим талантом. А забить, кстати говоря, мог дебютант "Урала". Грузинский защитник Табидзе впервые вышел в стартовом составе и был очень близок к тому, чтобы вписать свое имя в историю.
В последние 15 минут первого тайма, к сожалению для нейтрального болельщика, столь же острых моментов не случилось. Можно отметить, что "Спартак" еще раз забил, но этот гол был абсолютно справедливо отменен из-за офсайда у Мельгарехо. В остальном характер игры оставался верен самому себе - хозяева владели инициативой, гости ждали шанса убежать в контратаку. Дабы делать это более бодро, Тарханов в перерыве решил выпустить вместо защитника Динги нападающего Манучаряна.
Другое дело, что самого факта замены оказалось мало. По большому счету, выход Эдгара никак не повлиял на ход встречи. Пожалуй, даже можно сказать, что события на поле стали более спокойными, а действия команд более ленивыми. "Урал" не мог создать ничего толкового, а "Спартак", похоже, не очень стремился увеличить свое преимущество. Тем не менее, несколько хороших моментов хозяева создали. Со штрафного опасно пробивал Фернандо, после успешного дриблинга выцеливал в дальний угол вышедший на замену Джано, но оба раза свою команду выручал Заболотный.
Интересно, что в последние 10 минут "Спартак" отдал инициативу сопернику и буквально сел в свою штрафную. "Урал" приглашение пойти в атаку принял с охотой, но довести дело до осмысленного наступления у него не получилось. К владениям Реброва мяч доставлялся редко, и "красно-белым" не составило большого труда удержать победу. Таким образом, подопечные Карреры обеспечивают себе перед дерби с ЦСКА как минимум семиочковое преимущество и с хорошим настроением отправляются готовиться к главному матчу оставшейся части сезона.
Фото: Официальный твиттер РФПЛ
Иван Долинин, Rusfootball.info
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