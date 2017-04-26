Сергей Рыжиков: Наверно, так тяжело идет зарождение нового "Рубина"

Еще одним игроком "Рубина", который ответил на вопросы журналистов после поражения от "Терека", был Сергей Рыжиков. Корреспондент Rusfootball.info передает прямую речь вратаря.



Что происходит с "Рубином"?



У меня нет объяснений. Все идет как снежный ком - с каждым матчем все хуже и хуже. У нас много травм, нет голевых моментов, есть пропущенные голы. Нужно разбираться, и пока ответов на ваши вопросы у меня нет.



Болельщики задают вопросы насчет самоотдачи футболистов. Разговариваете ли вы внутри коллектива по этому поводу?



Разговоры-то есть. Мы уже разговариваем 2 месяца, но это не помогает. Мы плохо делам свое дело. Вы видите, дело не в болельщиках, не в поле, а именно в команде. Такой футбол, какой мы показали - за него стыдно. Такая игра не красит "Рубин".



Вы в конце прибегали в штрафную соперника...



Я наверно в этом году больше бегал в штрафную, чем за всю свою жизнь. Наверно, это тоже нехорошо.



Как ветеран команды вы может предложить тренеру сыграть чисто российским составом?



Я думаю, у нас просто не соберется такой состав. У нас 23 игрока, из них 11 иностранцев и 3 русских сломано. Иностранцы понимают тоже, что не так прост российский чемпионат. Если не брать "Барселону", "Реал" и "Атлетико", то наш чемпионат посильнее испанского будет. Именно в тактике. Например, "Терек" надеялся на свою контратаку и получил свой результат. У нас же был только момент в первом тайме, когда Эльмир пробил после хорошего паса Рифата. Сыграли два татарина. И все. Без шансов просто.



По самоотдаче на тренировке есть вопросы?



Вроде все стараемся. Ребята бьются, но какая-то безнадега есть. Как ее пережить, не знаю. Последние два года жизни у нас очень тяжелые. Нужно через них пройти. Наверно, так тяжело идет зарождение нового "Рубина". Очень больно, конечно, не только игрокам, но и болельщикам, руководству клуба и республики. Ничего больше не остается, как всем нам сплотиться.



Готовы ли вы еще раз сделать бесплатным вход для болельщиков?



Ох, да. Если честно, я не ожидал, что сегодня народ придет. Но народ пришел. Я очень впечатлен. Значит, дело не в болельщиках. Если ты будешь нормально играть, если будет нормальная ценовая политика, если будут нормальные стоянки, то на футбол в Казани будут ходить.