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Гендиректор "Томи": первые два пенальти были, по третьему есть сомнения

Гендиректор "Томи" Руслан Киселев считает, что два пенальти в ворота "Томи" в матче против "Анжи" были назначены верно, по третьему пенальти есть сомнения.

"Я сидел за воротами, я видел, что первые два пенальти (в ворота "Томи") были. Здесь лукавить не надо. По третьему пенальти сомнения, надо пересмотреть видео, было касание или нет. Но оценивать судейство – это неблагодарное дело.

Есть люди, которые занимаются этим, судейский комитет в РФС, и пусть они дают оценку. Инспектором матча был Алексей Спирин – всеми уважаемый знаменитый арбитр. Я думаю, он даст правильную оценку действиям арбитра.

Тема судейства мусолится столько, сколько существует футбол. Судья – это такая же составляющая часть футбола, как тренеры, игроки. Я сам 16 лет судил и был в этой шкуре. Конечно, многое зависит от арбитра. Все люди ошибаются. Самое главное – чтобы не было предвзятости", - цитирует генерального директора "Томи" "Р-Спорт".
Теги: Томь
Сегодня, 10:42
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