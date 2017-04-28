Гендиректор "Томи": первые два пенальти были, по третьему есть сомнения

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 25 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
12:25
Александр Бубнов: мне кажется, Каррера выберет оборонительную тактику, "Спартак" закроется (8)
Александр Бубнов: мне кажется, Каррера выберет оборонительную тактику, "Спартак" закроется (8)
09:59
Сергей Горлукович: на крепком русском сказал Хитцфельду все, что о нем думаю, и потом сел на лавку (2)
Сергей Горлукович: на крепком русском сказал Хитцфельду все, что о нем думаю, и потом сел на лавку (2)
09:07
Виктор Васин: на матче со "Спартаком" жду полного стадиона и сумасшедшего накала страстей (13)
Виктор Васин: на матче со "Спартаком" жду полного стадиона и сумасшедшего накала страстей (13)
00:46
Пьерлуиджи Коллина: все судьи КК-2017 являются потенциальными кандидатами на обслуживание ЧМ-2018 (1)
Пьерлуиджи Коллина: все судьи КК-2017 являются потенциальными кандидатами на обслуживание ЧМ-2018 (1)
00:46
Анзор Кавазашвили: в советское время на встречу московских команд всегда назначался лучший судья из столицы (2)
Анзор Кавазашвили: в советское время на встречу московских команд всегда назначался лучший судья из столицы (2)
Вчера 23:59
Неманья Пейчинович: приношу извинения болельщикам (1)
Неманья Пейчинович: приношу извинения болельщикам (1)
Вчера 23:50
Сергей Шавло: не думаю, что Безбородов будет принимать в дерби какие-то решения с выгодой для Питера (9)
Сергей Шавло: не думаю, что Безбородов будет принимать в дерби какие-то решения с выгодой для Питера (9)
Вчера 23:09
Валерий Масалитин: зачем назначать на дерби парня из Питера? Лучше позовите арбитра из Белоруссии (15)
Валерий Масалитин: зачем назначать на дерби парня из Питера? Лучше позовите арбитра из Белоруссии (15)
Вчера 22:46
"Алавес" сыграл вничью с "Эйбаром"
"Алавес" сыграл вничью с "Эйбаром"
Вчера 22:44
Алексей Сорокин назвал слухами информацию французских СМИ о расследовании в отношении ЧМ-2018 (1)
Алексей Сорокин назвал слухами информацию французских СМИ о расследовании в отношении ЧМ-2018 (1)
Вчера 22:14
Дмитрий Безняк: матч с "Томью" можно рассматривать только с отрицательной точки зрения (2)
Дмитрий Безняк: матч с "Томью" можно рассматривать только с отрицательной точки зрения (2)
Вчера 21:47
3 по 11 и геройства молодёжи Петракова. «Анжи», «Томь» и Безбородов выдали самый феерический матч года (6)
3 по 11 и геройства молодёжи Петракова. «Анжи», «Томь» и Безбородов выдали самый феерический матч года (6)
Вчера 20:37
СМИ опубликовали доказательства того, что Роналду откупился от обвинений в 2010 году (5)
СМИ опубликовали доказательства того, что Роналду откупился от обвинений в 2010 году (5)
Вчера 19:46
Паулу Барбоза: почему в "Зените" не смотрят на Слуцкого? (25)
Паулу Барбоза: почему в "Зените" не смотрят на Слуцкого? (25)
Гендиректор "Томи": первые два пенальти были, по третьему есть сомнения
Гендиректор "Томи" Руслан Киселев считает, что два пенальти в ворота "Томи" в матче против "Анжи" были назначены верно, по третьему пенальти есть сомнения.
"Я сидел за воротами, я видел, что первые два пенальти (в ворота "Томи") были. Здесь лукавить не надо. По третьему пенальти сомнения, надо пересмотреть видео, было касание или нет. Но оценивать судейство – это неблагодарное дело.
Есть люди, которые занимаются этим, судейский комитет в РФС, и пусть они дают оценку. Инспектором матча был Алексей Спирин – всеми уважаемый знаменитый арбитр. Я думаю, он даст правильную оценку действиям арбитра.
Тема судейства мусолится столько, сколько существует футбол. Судья – это такая же составляющая часть футбола, как тренеры, игроки. Я сам 16 лет судил и был в этой шкуре. Конечно, многое зависит от арбитра. Все люди ошибаются. Самое главное – чтобы не было предвзятости", - цитирует генерального директора "Томи" "Р-Спорт".
"Я сидел за воротами, я видел, что первые два пенальти (в ворота "Томи") были. Здесь лукавить не надо. По третьему пенальти сомнения, надо пересмотреть видео, было касание или нет. Но оценивать судейство – это неблагодарное дело.
Есть люди, которые занимаются этим, судейский комитет в РФС, и пусть они дают оценку. Инспектором матча был Алексей Спирин – всеми уважаемый знаменитый арбитр. Я думаю, он даст правильную оценку действиям арбитра.
Тема судейства мусолится столько, сколько существует футбол. Судья – это такая же составляющая часть футбола, как тренеры, игроки. Я сам 16 лет судил и был в этой шкуре. Конечно, многое зависит от арбитра. Все люди ошибаются. Самое главное – чтобы не было предвзятости", - цитирует генерального директора "Томи" "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.