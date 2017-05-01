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Валерий Петраков: немного не хватает силенок, нет нужных физических кондиций
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал игру с "Зенитом".
"Первым таймом недоволен, нам немного не хватает силенок, нет нужных физических кондиций.
Во втором тайме вышли без Пулича, опять возникли проблемы с коленом. Пришлось перестраивать оборону, некоторые играли не на своих местах. Во втором тайме играли интереснее, но многое не получалось", - цитирует Петракова в "Матч ТВ".
"Первым таймом недоволен, нам немного не хватает силенок, нет нужных физических кондиций.
Во втором тайме вышли без Пулича, опять возникли проблемы с коленом. Пришлось перестраивать оборону, некоторые играли не на своих местах. Во втором тайме играли интереснее, но многое не получалось", - цитирует Петракова в "Матч ТВ".
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