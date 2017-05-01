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Валерий Петраков: немного не хватает силенок, нет нужных физических кондиций

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал игру с "Зенитом".

"Первым таймом недоволен, нам немного не хватает силенок, нет нужных физических кондиций.

Во втором тайме вышли без Пулича, опять возникли проблемы с коленом. Пришлось перестраивать оборону, некоторые играли не на своих местах. Во втором тайме играли интереснее, но многое не получалось", - цитирует Петракова в "Матч ТВ".
Теги: Петраков Томь
Сегодня, 15:43
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№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Дмитрий Брусянин_2
Пивовед,
вообще то петраков и вывел томь в премьер лигу учи мат часть

Собрал колченогих ногомячистов, выправил им ноги, научил думать на поле, создал из них команду и вывел на решающее место в таблице- именно Непомнящий..
Петраков Старика тупо посидел и воспользовался плодами его трудов..
Просрать задел, созданный в тот момент Непомнящим, не смогла бы и выпускница Института благородных девиц на посту тренера .

А какой из себя на самом деле Петраков тренер- мы видим на примере двух утопленных под его руководством команд.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Дмитрий Брусянин_2 (Сегодня, 16:25) #
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Пивовед,
вообще то петраков и вывел томь в премьер лигу учи мат часть
Регистрация: 17.04.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Отличный тренер Петраков, умелый..

Бородюк собрал и вывел Торпедо в вышку, был подло снят, нарисовался красивый Петраков, вылетел с Торпедой обратно в пердив, а потом и во втордив..

Непомнящий собрал и вывел Томь в вышку, был подло снят, из втордивного Торпедо нарисовался красивый Петраков, на- раз бросивший свою команду, - и вот, теперь Томь под чЮтким и умелым руководством этого клоуна вылетает в пердив..

Томь он всё равно привычно бросит, - так давайте дадим ему тренировать Зенит.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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