Валерий Петраков: немного не хватает силенок, нет нужных физических кондиций

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал игру с "Зенитом".



"Первым таймом недоволен, нам немного не хватает силенок, нет нужных физических кондиций.



Во втором тайме вышли без Пулича, опять возникли проблемы с коленом. Пришлось перестраивать оборону, некоторые играли не на своих местах. Во втором тайме играли интереснее, но многое не получалось", - цитирует Петракова в "Матч ТВ".