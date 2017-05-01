Андрей Синицын: "Краснодару" предстоит нешуточная борьба за четвертое место

Вратарь ФК "Краснодар" Андрей Синицын поделился впечатлениями от матча против "Анжи".



– Какие впечатления оставила последняя домашняя игра "Краснодара" в этом сезоне?

– Немного неудовлетворены, конечно. Хотелось и победить, и три очка набрать, и болельщиков порадовать. Нам ведь предстоит нешуточная борьба за четвертое место. "Анжи" грамотно оборонялись против нас, поэтому нас было только пару моментов. Не смогли их реализовать, к сожалению. Игра была тяжелая, мало остроты, но с нашим преимуществом.



– Матч с "Амкаром" тоже был непростым, но там вашей команде удалось забить дважды.

– Будем разбирать. Сейчас тяжело сказать. После игры немного опустошены, устали. Первый раз играем в такую погоды вдобавок, немного тяжеловато. Это сказалось.



– Следующие матчи вашей команды пройдут только на выезде. Это доставит дополнительных проблем?

– Остались неприятные команды: "Оренбург" – искусственное поле, "Урал", который очень хорошо разыгрался в последнее время, "Зенит" – на новом стадионе, не подарок тоже команда. Надеюсь, что питерцы будут давать играть и получится обоюдоострая борьба. Томск... Посмотрим, что там будет. Команда там играющая, но поляна – не очень.



– Ключевой матч сезона для "Краснодара" все-таки будет против "Зенита"?

– Все четыре будут ключевыми. Все устали и морально, и физически. Будет нам тяжело со всеми, и им с нами тоже. Надо бороться, на зубах вырывать очки.



Источник: www.rusfootball.info