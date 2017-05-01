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Ростовский рекордсмен, герой и неудачник дерби. 11 персон 26-го тура
26-й тур окончательно ответил на вопрос о чемпионе, но помимо этого вобрал в себя множество интересных историй: где-то команда и тренер не явились на матч, где-то был переписан многолетний рекорд, а где-то даже флэш-интервью тренером стали интересными. Rusfootball.info – о том, чем запомнился первый тур поры шашлыков и пикников.
Аблай Мбенг
«Терек» ещё не забивал в Премьер-лиге 5 голов, но не факт, что грозненцы порадовали бы Рамзана Кадырова и болельщиков таким достижением, если бы не африканский нападающий. Прежде чем «Терек» начал резвиться, Аблай сравнял счёт, а затем и вывел грозненцев вперёд, забив 2 ключевых гола.
Александр Тарханов
«Терек» – «Урал» – особенная пара для российского футбола. До встречи с грозненцами Екатеринбург покидал Виктор Гончаренко, после игры с ними – Вадим Скрипченко. Александр Тарханов же 2 года назад, будучи главным тренером «Урала», в Грозный не поехал и перестал руководить командой. Многие шутили, что и в этот раз тренер не доберётся до Грозного, но в шутках оказалась лишь очень малая доля шутки: за разгромным поражением своей команды главный тренер смотрел по ТВ, объяснив своё отсутствие температурой. Остаётся надеяться, что Александр Фёдорович не перегреется на сочинском солнце перед финалом кубка.
Руслан Камболов
«Рубин» не мог победить в 8-ми матчах подряд и продлил бы свою серию в «Черкизово», если бы Камболов в матче с бывшей командой не исполнил обязанности вратаря в добавленное время. Перед Фарфаном были только ворота и Камболов, но Руслан взял верх и удостоился благодарности от всех партнёров в раздевалке.
Александр Сухов
К матчу с «Арсеналом» «Уфа» подходила с двумя голами с 7-ми матчах, не смогла забить и за 90 минут игры против туляков. Однако уже в добавленное время Слай подал, Кротов зацепился и откатил, а Сухов, пусть с рикошетом от Александрова, доставил мяч в ворота и положил конец уфимской засухе! Да, в турнирном плане этот гол для «Уфы» кардинально ничего не поменял, но в психологическом он имеет огромное значение, ведь команда Семака уже подзабыла, что такое побеждать.
Никита Медведев
Не надо думать, что новый рекордсмен российских чемпионатов по продолжительности «сухой» серии простоял весь матч с «Амкаром» без дела: чтобы опередить Руслана Нигматуллина, Никите пришлось отразить выход Гасилина 1 на 1. Медведев вёл себя очень спокойно и выбил нападающего из верной колеи. Трибуны «Олимпа-2» скандировали фамилию вратаря, не пропускающего уже более 950 минут.
Бранко Йовичич
Но Медведев и оборонительная система «Ростова» не могут приносить команде победы, тут ещё и забивать нужно. 54 минуты «Амкар» неплохо держался, но затем Бранко Йовичич зачем-то прыгнул ломать колено Хорену Байрамяну. После совершенно дикого и необъяснимого фола, за который Йовичич должен получить дисквалификацию желательно до конца сезона, «Амкар» пропустил сразу же.
Ивелин Попов
Появление болгарина в старте на дерби вызывало вопросы, но он стал одним из главных героев встречи, если не главным. Как-никак, оба гола «Спартака» не были бы возможны без Ивелина, который великолепно выкатил мячи под завершающий удар Адриано и Глушакову.
Виктор Васин
Премию «косяк тура» без конкуренции и без удовольствия забирает Виктор Васин. Даже он сам вряд ли сможет объяснить, почему когда запахло жареным, он не выкатил мяч на угловой правой ногой, а подарил «Спартаку» победный гол.
Олег Шатов
Конечно, забить и отдать голевую передачу в матче с томскими студентами – не то, чем должен гордиться Шатов, но партнёры Олега не сподобились и на такое. Для самого Шатова это важный шаг по отвоёвыванию своего места в стартовом составе.
Сергей Карасёв
Суди матч с «Оренбургом» кто-то другой, «Крылья» могли и не спастись в матче с прямым конкурентом. Но Сергей Карасёв никогда не боялся принимать спорные решения в концовках («Спортинг» и «Спартак» подтвердят). Вот и в Самаре в концовке он отреагировал на падение Корниленко 11-метровым. Благо отправил белоруса в Голивуд, Евдокимов назвал пенальти липовым, президент «Оренбурга» назвал это решение «пенкой» судьи, но Карасёв его принял и позволил «Крыльям» вырвать ничью.
Александр Григорян
Тренер «Анжи» грамотно выстроил игру своей команды в обороне и сумел остановить атаку «Краснодара», но в нашу рубрику всё-таки попал благодаря самому запоминающемуся предматчевому интервью сезона:
– Игра "Анжи" в матче против "Зенита" – образец того, как играть против топ-клуба?
– Топ-клуба?! Не понимаю этого. А мы тогда кто?! Аутсайдеры, по-вашему?!
– Вы – команда, находящаяся в нижней части турнирной таблицы.
– Ну, значит, наш шанс в том, что мы в нижней части турнирной таблицы, и хотим вылезти из этого дерьма.
– Каков тактический план на предстоящую игру?
– Я же не буду вам тактический план на матч рассказывать.
– Хотя бы шаблонно...
– Я не привык шаблонами разговаривать.
– В каком состоянии команда подходит к матчу?
– В "вандефульном"
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Аблай Мбенг
«Терек» ещё не забивал в Премьер-лиге 5 голов, но не факт, что грозненцы порадовали бы Рамзана Кадырова и болельщиков таким достижением, если бы не африканский нападающий. Прежде чем «Терек» начал резвиться, Аблай сравнял счёт, а затем и вывел грозненцев вперёд, забив 2 ключевых гола.
Александр Тарханов
«Терек» – «Урал» – особенная пара для российского футбола. До встречи с грозненцами Екатеринбург покидал Виктор Гончаренко, после игры с ними – Вадим Скрипченко. Александр Тарханов же 2 года назад, будучи главным тренером «Урала», в Грозный не поехал и перестал руководить командой. Многие шутили, что и в этот раз тренер не доберётся до Грозного, но в шутках оказалась лишь очень малая доля шутки: за разгромным поражением своей команды главный тренер смотрел по ТВ, объяснив своё отсутствие температурой. Остаётся надеяться, что Александр Фёдорович не перегреется на сочинском солнце перед финалом кубка.
Руслан Камболов
«Рубин» не мог победить в 8-ми матчах подряд и продлил бы свою серию в «Черкизово», если бы Камболов в матче с бывшей командой не исполнил обязанности вратаря в добавленное время. Перед Фарфаном были только ворота и Камболов, но Руслан взял верх и удостоился благодарности от всех партнёров в раздевалке.
Александр Сухов
К матчу с «Арсеналом» «Уфа» подходила с двумя голами с 7-ми матчах, не смогла забить и за 90 минут игры против туляков. Однако уже в добавленное время Слай подал, Кротов зацепился и откатил, а Сухов, пусть с рикошетом от Александрова, доставил мяч в ворота и положил конец уфимской засухе! Да, в турнирном плане этот гол для «Уфы» кардинально ничего не поменял, но в психологическом он имеет огромное значение, ведь команда Семака уже подзабыла, что такое побеждать.
Никита Медведев
Не надо думать, что новый рекордсмен российских чемпионатов по продолжительности «сухой» серии простоял весь матч с «Амкаром» без дела: чтобы опередить Руслана Нигматуллина, Никите пришлось отразить выход Гасилина 1 на 1. Медведев вёл себя очень спокойно и выбил нападающего из верной колеи. Трибуны «Олимпа-2» скандировали фамилию вратаря, не пропускающего уже более 950 минут.
Бранко Йовичич
Но Медведев и оборонительная система «Ростова» не могут приносить команде победы, тут ещё и забивать нужно. 54 минуты «Амкар» неплохо держался, но затем Бранко Йовичич зачем-то прыгнул ломать колено Хорену Байрамяну. После совершенно дикого и необъяснимого фола, за который Йовичич должен получить дисквалификацию желательно до конца сезона, «Амкар» пропустил сразу же.
Ивелин Попов
Появление болгарина в старте на дерби вызывало вопросы, но он стал одним из главных героев встречи, если не главным. Как-никак, оба гола «Спартака» не были бы возможны без Ивелина, который великолепно выкатил мячи под завершающий удар Адриано и Глушакову.
Виктор Васин
Премию «косяк тура» без конкуренции и без удовольствия забирает Виктор Васин. Даже он сам вряд ли сможет объяснить, почему когда запахло жареным, он не выкатил мяч на угловой правой ногой, а подарил «Спартаку» победный гол.
Олег Шатов
Конечно, забить и отдать голевую передачу в матче с томскими студентами – не то, чем должен гордиться Шатов, но партнёры Олега не сподобились и на такое. Для самого Шатова это важный шаг по отвоёвыванию своего места в стартовом составе.
Сергей Карасёв
Суди матч с «Оренбургом» кто-то другой, «Крылья» могли и не спастись в матче с прямым конкурентом. Но Сергей Карасёв никогда не боялся принимать спорные решения в концовках («Спортинг» и «Спартак» подтвердят). Вот и в Самаре в концовке он отреагировал на падение Корниленко 11-метровым. Благо отправил белоруса в Голивуд, Евдокимов назвал пенальти липовым, президент «Оренбурга» назвал это решение «пенкой» судьи, но Карасёв его принял и позволил «Крыльям» вырвать ничью.
Александр Григорян
Тренер «Анжи» грамотно выстроил игру своей команды в обороне и сумел остановить атаку «Краснодара», но в нашу рубрику всё-таки попал благодаря самому запоминающемуся предматчевому интервью сезона:
– Игра "Анжи" в матче против "Зенита" – образец того, как играть против топ-клуба?
– Топ-клуба?! Не понимаю этого. А мы тогда кто?! Аутсайдеры, по-вашему?!
– Вы – команда, находящаяся в нижней части турнирной таблицы.
– Ну, значит, наш шанс в том, что мы в нижней части турнирной таблицы, и хотим вылезти из этого дерьма.
– Каков тактический план на предстоящую игру?
– Я же не буду вам тактический план на матч рассказывать.
– Хотя бы шаблонно...
– Я не привык шаблонами разговаривать.
– В каком состоянии команда подходит к матчу?
– В "вандефульном"
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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