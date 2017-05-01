Ростовский рекордсмен, герой и неудачник дерби. 11 персон 26-го тура

26-й тур окончательно ответил на вопрос о чемпионе, но помимо этого вобрал в себя множество интересных историй: где-то команда и тренер не явились на матч, где-то был переписан многолетний рекорд, а где-то даже флэш-интервью тренером стали интересными.– о том, чем запомнился первый тур поры шашлыков и пикников.«Терек» ещё не забивал в Премьер-лиге 5 голов, но не факт, что грозненцы порадовали бы Рамзана Кадырова и болельщиков таким достижением, если бы не африканский нападающий. Прежде чем «Терек» начал резвиться, Аблай сравнял счёт, а затем и вывел грозненцев вперёд, забив 2 ключевых гола.«Терек» – «Урал» – особенная пара для российского футбола. До встречи с грозненцами Екатеринбург покидал Виктор Гончаренко, после игры с ними – Вадим Скрипченко. Александр Тарханов же 2 года назад, будучи главным тренером «Урала», в Грозный не поехал и перестал руководить командой. Многие шутили, что и в этот раз тренер не доберётся до Грозного, но в шутках оказалась лишь очень малая доля шутки: за разгромным поражением своей команды главный тренер смотрел по ТВ, объяснив своё отсутствие температурой. Остаётся надеяться, что Александр Фёдорович не перегреется на сочинском солнце перед финалом кубка.«Рубин» не мог победить в 8-ми матчах подряд и продлил бы свою серию в «Черкизово», если бы Камболов в матче с бывшей командой не исполнил обязанности вратаря в добавленное время. Перед Фарфаном были только ворота и Камболов, но Руслан взял верх и удостоился благодарности от всех партнёров в раздевалке.К матчу с «Арсеналом» «Уфа» подходила с двумя голами с 7-ми матчах, не смогла забить и за 90 минут игры против туляков. Однако уже в добавленное время Слай подал, Кротов зацепился и откатил, а Сухов, пусть с рикошетом от Александрова, доставил мяч в ворота и положил конец уфимской засухе! Да, в турнирном плане этот гол для «Уфы» кардинально ничего не поменял, но в психологическом он имеет огромное значение, ведь команда Семака уже подзабыла, что такое побеждать.Не надо думать, что новый рекордсмен российских чемпионатов по продолжительности «сухой» серии простоял весь матч с «Амкаром» без дела: чтобы опередить Руслана Нигматуллина, Никите пришлось отразить выход Гасилина 1 на 1. Медведев вёл себя очень спокойно и выбил нападающего из верной колеи. Трибуны «Олимпа-2» скандировали фамилию вратаря, не пропускающего уже более 950 минут.Но Медведев и оборонительная система «Ростова» не могут приносить команде победы, тут ещё и забивать нужно. 54 минуты «Амкар» неплохо держался, но затем Бранко Йовичич зачем-то прыгнул ломать колено Хорену Байрамяну. После совершенно дикого и необъяснимого фола, за который Йовичич должен получить дисквалификацию желательно до конца сезона, «Амкар» пропустил сразу же.Появление болгарина в старте на дерби вызывало вопросы, но он стал одним из главных героев встречи, если не главным. Как-никак, оба гола «Спартака» не были бы возможны без Ивелина, который великолепно выкатил мячи под завершающий удар Адриано и Глушакову.Премию «косяк тура» без конкуренции и без удовольствия забирает Виктор Васин. Даже он сам вряд ли сможет объяснить, почему когда запахло жареным, он не выкатил мяч на угловой правой ногой, а подарил «Спартаку» победный гол.Конечно, забить и отдать голевую передачу в матче с томскими студентами – не то, чем должен гордиться Шатов, но партнёры Олега не сподобились и на такое. Для самого Шатова это важный шаг по отвоёвыванию своего места в стартовом составе.Суди матч с «Оренбургом» кто-то другой, «Крылья» могли и не спастись в матче с прямым конкурентом. Но Сергей Карасёв никогда не боялся принимать спорные решения в концовках («Спортинг» и «Спартак» подтвердят). Вот и в Самаре в концовке он отреагировал на падение Корниленко 11-метровым. Благо отправил белоруса в Голивуд, Евдокимов назвал пенальти липовым, президент «Оренбурга» назвал это решение «пенкой» судьи, но Карасёв его принял и позволил «Крыльям» вырвать ничью.Тренер «Анжи» грамотно выстроил игру своей команды в обороне и сумел остановить атаку «Краснодара», но в нашу рубрику всё-таки попал благодаря самому запоминающемуся предматчевому интервью сезона: