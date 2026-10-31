"Краснодар" и "Родина" назвали составы на матч 13 тура РПЛ

Сегодня, 31 октября, состоится матч между "Краснодаром" и столичной "Родиной" в рамках 13-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе "Арена Химки" в Химках, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.Краснодарцы набрали 23 очка и располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице. Команда Джонатана Альбы с 9 заработанными баллами находится в зоне прямого вылета, занимая предпоследнее, 15-е место.