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Руслан Нигматуллин: желаю Медведеву замахнуться на звание лучшего игрока

Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал рекордную сухую серию вратаря "Ростова" Никиты Медведева.

"Поздравляю Медведева с тем, что он побил мой рекорд. К сожалению, они для того и существуют, чтобы их бить. Когда-то я побил рекорд Пчельникова, сейчас побили мой, 17 лет он держался. Свой рекорд я любил, а теперь буду любить свое второе место.

Но остался мой уникальный момент: никто из вратарей не признавался лучшим футболистом страны. Поэтому желаю Медведеву замахнуться и на этот титул тоже", – цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Теги: Нигматуллин Медведев
Сегодня, 08:33
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(1)
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 10:38) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: TM_Rostov
Но остался мой уникальный момент (с)

Можно было просто поздравить. А то "уникальный момент", поляна Амкару...

У Никиты УНИКАЛЬНЫЙ момент уже в том, что вратарь из Ижевска в свой первый сезон в премьер лиге побил рекорд , который держался 17 лет... Не говоря уже европейских матчах, где выглядел более чем достойно...

Жаль только у нас никакие достижения не изменят порядок дел в сборной. При всем уважении к Акинфееву, можно было бы дать на КК-2017 отыграть Медведеву. И Акинфееву будет стимул бороться за позицию и Медведева поддержат и возможно дадут толчок в развитии
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 08:40) #
  • +2
  •  (2)

Но остался мой уникальный момент (с)

Можно было просто поздравить. А то "уникальный момент", поляна Амкару...

У Никиты УНИКАЛЬНЫЙ момент уже в том, что вратарь из Ижевска в свой первый сезон в премьер лиге побил рекорд , который держался 17 лет... Не говоря уже европейских матчах, где выглядел более чем достойно...
Регистрация: 21.09.2015
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