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Владимир Эштреков: никаких вопросов по игре не возникало, "Локомотив" был явно сильнее "Урала"
Мастер спорта международного класса и бывший наставник "Локомотива" Владимир Эштреков в интервью для портала Rusfootball.info прокомментировал победу своей экс-команды в финале Кубка России над "Уралом" (2:0).
- О матче:
Никаких вопросов по игре не возникало, "Локомотив" был явно сильнее соперника. У "Урала" где-то в концовке было один-два полумомента, а в целом, по игре - без шансов. Единственное, москвичи, наверное, могли бы исход встречи решить раньше, чтобы не доводить до нервной концовки. А так, один соперник был явно сильнее другого в этой игре.
В первую очередь нужно исходить из того, что по составу "Локомотив" явно превосходит соперника. У команды Юрия Сёмина были разные варианты при необходимости привнести те замены, которые тренерский штаб посчитал бы нужным для изменения рисунка игры. Баринов, Касаев, Фарфан... в плане ротации у "Локомотива" возможностей было больше, чем у "Урала".
- О последних результатах "Локомотива" перед финалом:
Финал есть финал, здесь всё может случиться, тем более, что речь об одной игре. Да, в чемпионате команда дважды кряду уступила ЦСКА (0:4) и "Рубину" (0:1), но Премьер-Лига - это один вопрос, а Кубок России - другой. Думаю, москвичи понимали, что через чемпионат в Лигу Европы попасть куда сложнее, чем через Кубок. Отсюда и настрой тренерского штаба, футболистов и всего клуба.
- О случившейся драке в концовке матча:
Эмоции зашкаливают у всех. Думаю, с эпизодом будет разбираться КДК, также своё решение приняли арбитры, удалив по два футболиста у каждой команды. Но всё это не украшает любую игру, тем более финал Кубка России. Это не совсем красиво, но что мы можем сделать... Эмоции захлестнули, один что-то сказал другому, началась потасовка, хотя счёт был уже 2:0, исход встречи был ясен, но случилась такая "вспышка". Сейчас сложно разобраться, кто начал, кто виноват, кто разнимал, а кто участвовал. Думаю, такой нежелательный инцидент скоро забудется, а главный итог - Кубок России вновь выиграл "Локомотив".
- Об участии "Локомотива" в Лиге Европы в следующем сезоне и соответствующем усилении состава:
С моей стороны будет некорректно комментировать усиление состава на следующий сезон. Есть тренерский штаб, руководство клуба, и все они находясь внутри лучше остальных знают, что нужно команде на следующий год, а что нет. Другой вопрос, аренда Соломона Кверквелии и Ари... Эти футболисты однозначно усилили команду во второй части сезона, но права на них принадлежат "Рубину" и "Краснодару", соответственно, поэтому как будет вести себя "Локомотив" мы пока сказать не можем.
- О матче:
Никаких вопросов по игре не возникало, "Локомотив" был явно сильнее соперника. У "Урала" где-то в концовке было один-два полумомента, а в целом, по игре - без шансов. Единственное, москвичи, наверное, могли бы исход встречи решить раньше, чтобы не доводить до нервной концовки. А так, один соперник был явно сильнее другого в этой игре.
В первую очередь нужно исходить из того, что по составу "Локомотив" явно превосходит соперника. У команды Юрия Сёмина были разные варианты при необходимости привнести те замены, которые тренерский штаб посчитал бы нужным для изменения рисунка игры. Баринов, Касаев, Фарфан... в плане ротации у "Локомотива" возможностей было больше, чем у "Урала".
- О последних результатах "Локомотива" перед финалом:
Финал есть финал, здесь всё может случиться, тем более, что речь об одной игре. Да, в чемпионате команда дважды кряду уступила ЦСКА (0:4) и "Рубину" (0:1), но Премьер-Лига - это один вопрос, а Кубок России - другой. Думаю, москвичи понимали, что через чемпионат в Лигу Европы попасть куда сложнее, чем через Кубок. Отсюда и настрой тренерского штаба, футболистов и всего клуба.
- О случившейся драке в концовке матча:
Эмоции зашкаливают у всех. Думаю, с эпизодом будет разбираться КДК, также своё решение приняли арбитры, удалив по два футболиста у каждой команды. Но всё это не украшает любую игру, тем более финал Кубка России. Это не совсем красиво, но что мы можем сделать... Эмоции захлестнули, один что-то сказал другому, началась потасовка, хотя счёт был уже 2:0, исход встречи был ясен, но случилась такая "вспышка". Сейчас сложно разобраться, кто начал, кто виноват, кто разнимал, а кто участвовал. Думаю, такой нежелательный инцидент скоро забудется, а главный итог - Кубок России вновь выиграл "Локомотив".
- Об участии "Локомотива" в Лиге Европы в следующем сезоне и соответствующем усилении состава:
С моей стороны будет некорректно комментировать усиление состава на следующий сезон. Есть тренерский штаб, руководство клуба, и все они находясь внутри лучше остальных знают, что нужно команде на следующий год, а что нет. Другой вопрос, аренда Соломона Кверквелии и Ари... Эти футболисты однозначно усилили команду во второй части сезона, но права на них принадлежат "Рубину" и "Краснодару", соответственно, поэтому как будет вести себя "Локомотив" мы пока сказать не можем.
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