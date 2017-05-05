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Джермейн Дефо покинет "Сандерленд"

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес рассказал, что форвард команды Джермейн Дефо покинет клуб по окончании сезона.

Мойес отметил, что в контракте Дефо есть пункт, который позволяет игроку покинуть команду, если "коты" вылетят из чемпионата Англии, передает ВВС.
Теги: Мойес Сандерленд
Сегодня, 17:06
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