Джермейн Дефо покинет "Сандерленд"

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес рассказал, что форвард команды Джермейн Дефо покинет клуб по окончании сезона.



Мойес отметил, что в контракте Дефо есть пункт, который позволяет игроку покинуть команду, если "коты" вылетят из чемпионата Англии, передает ВВС.