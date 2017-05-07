Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

На матче "Зенит" - "Терек" присутствуют 30 тысяч зрителей

Как сообщает официальный твиттер стадиона "Санкт-Петербург", вторую игру "Зенита" на новой арене посетили 30 673 зрителя. Напомним, что на первой игре против "Урала" присутствовало 20 тысяч болельщиков.
Теги: Зенит Терек Крестовский
Сегодня, 20:27
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:14) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: interested
Вот так наср.ть на голову 30 000 болельщиков надо ещё уметь. angry

Привыкайте!!!!!!!!!!!!!!!! Спартак- чемпион!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
Регистрация: 2.08.2015
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Зачем пришли?
Бойкот бы объявить этому дермофутболу в исполнении румына и Ко.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№1 Написал: interested (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот так наср.ть на голову 30 000 болельщиков надо ещё уметь. angry
Регистрация: 18.10.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.