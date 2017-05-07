На матче "Зенит" - "Терек" присутствуют 30 тысяч зрителей

Как сообщает официальный твиттер стадиона "Санкт-Петербург", вторую игру "Зенита" на новой арене посетили 30 673 зрителя. Напомним, что на первой игре против "Урала" присутствовало 20 тысяч болельщиков.