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"Зенит" проиграл "Тереку"

Из-за поражения "Зенита" от грозненцев "Спартак" сегодня стал чемпионом, даже не выходя на поле. "Чемпионский" гол красно-белых забил нападающий "Терека" Аблай Мбенг. Таким образом, "Зенит" пропустил ЦСКА в борьбе за лигочемпионскую путёвку и проигрывает красно-синим 1 очко.

Чемпионат России

27 тур

"Зенит" - "Терек" 0:1

Гол: Мбенг, 65.


"Зенит": Лунёв, Жирков, Кришито, Иванович, Смольников, Гарсия, Юсупов, Жулиано, Шатов, Данни (Молло, 70), Дзюба.

"Терек": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Кузяев (Грозав, 81), Иванов, Пирис, Лебеденко (Торже, 66), Мбенг (Садаев, 76).

Предупреждения: Мохаммади, 27, Шатов, 70.

Удаление: Шатов, 90+5
Теги: Зенит Терек
Сегодня, 20:58
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№15 Написал: Hitman (Сегодня, 21:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ДАААААААААААААА СПАРТАК ЧЕМПИОН,КОНИ В ЛЧ -МОСКВА РУЛИТ,всем кто переживал за Спартак,огромное спасибо,а завистливым ушлепкам играть на кожаной флейте,МЫ ЧЕМПИОНЫ,зенит-гавно,Дзюбе курить елдак smile
Регистрация: 20.04.2017
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:02) #
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1936, 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№13 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:02) #
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убожество голубое на убогом болоте стоимостью в несколько миллиардов сделало-таки Спартак чемпионом аж за ТРИ игры до конца чемпа! Ура! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№12 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 21:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:59) #+2 (2)


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Болеет за:
«Зенит»

это худший сезон со времен рапапорта.


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Румына в Отставку



Согласен...вообще ни какой тактики в игре нет...угловые вообще подать то не могут...Короче, футбол в исполнение нашего "Зенита" - гов...о.


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№11 Написал: Valentin С окна видна Останкинская башня (Сегодня, 21:02) #
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Болеет за:
«Ньюкасл»
Так как в этом году Зенит еще не разу не был нацелен на Лигу Европы.


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...Протопи ты мне баньку хозяюшка.Раскалю я себя распалю.На полоке, у самого краюшка,я сомненья в себе истреблю.
Регистрация: 5.10.2007
№10 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 21:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит сборище кусков г.....на .Хорошо что не попала сегодня на матч.Распустить половину команды,к .х... собачьим.
Регистрация: 15.06.2016
№9 Написал: interested (Сегодня, 21:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Жертвы вонючие! Ублюдки бессмысленные! angry
Регистрация: 18.10.2013
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:00) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
bowtie


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 21:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чертовски приятно получить чемпионство из рук бомжей. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 20:59) #
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online

Зря Луческу согласился возглавить расистов. Поздравляю всех спартаковцев и персонально Луиса Адриано и Фернандо с долгожданным чемпионством


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:59) #
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online

Обыденно так, 22-е чемпионство. Балует нас Великий Спартак.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 20:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Как я ненавижу Спартак, но стоит признать, в этом году вы были лучшими, Поздравляю!


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:59) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
это худший сезон со времен рапапорта.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 20:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рыдаю с бомжей. Мало того, что их обокрали - их еще нагнули играть на этом уепище. Мяч не катится, а газон поливать нельзя - зеленка расплывется. Короче, регби на танкодроме. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: vlees...... (Сегодня, 20:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
даааааааааааааааааааааааааааа
ааааааааааааааааааааааааааааа
а
Регистрация: 27.04.2017
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