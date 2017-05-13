Дмитрий Лоськов: главное – попрощаться с болельщиками в качестве футболиста

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов, который готовится к выходу на поле в матче 28-го тура РФПЛ против "Оренбурга", рассказал, почему предпочел попрощаться с футболом в официальной игре.– Всегда хотел закончить именно как профессионал. Чтобы игра была настоящая. А такие шоу-матчи мне не очень нравятся.– Есть в этом какая-то фальшь, когда соберутся пузатые мужики и гоняют пешком мяч. Это я образно говорю. Мне хочется закончить по-настоящему.– Уже тяжело биться, возраст сказывается. Но будет настоящий футбол.– Нет. Главное – попрощаться с болельщиками в качестве футболиста. И сказать им, что есть такой тренер Дмитрий Лоськов.– А какие могут быть воспоминания? Как их охарактеризовать… Все же видно.– Много я и не набирал, потому что спорт не бросал. И в футбол для себя продолжал играть, и в хоккей. Плюс я не сильно расположен к полноте, никогда не объедался. Мы, конечно, не молодеем, четыре-пять килограммов набрал, но сейчас себя ни в коем случае не истязал, вес не сгонял. Просто было правильное питание, тренировки.– Да всем. Это другой мир, где все интересно. Когда был футболистом, не замечал кучу нюансов. Важно, когда видишь результат работы, когда команда побеждает.– Хотел бы пригласить на стадион тех, кто пока думает – идти или нет. Нам, команде, это очень важно – приходите. Хотел бы сказать большое спасибо за то, что вы с нами, за то, что переживали за клуб и в то время, когда все хорошо, и тогда, когда у нас случались трудности. Спасибо, что отдавали свое тепло мне и поддерживали меня. Говорю это от души!