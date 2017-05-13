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Дмитрий Лоськов: главное – попрощаться с болельщиками в качестве футболиста

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов, который готовится к выходу на поле в матче 28-го тура РФПЛ против "Оренбурга", рассказал, почему предпочел попрощаться с футболом в официальной игре.

– Почему решили вот так проститься со зрителем, предпочтя игру официальную, а не шоу-матч?

– Всегда хотел закончить именно как профессионал. Чтобы игра была настоящая. А такие шоу-матчи мне не очень нравятся.

– Почему?

– Есть в этом какая-то фальшь, когда соберутся пузатые мужики и гоняют пешком мяч. Это я образно говорю. Мне хочется закончить по-настоящему.

– Побиться с молодыми?

– Уже тяжело биться, возраст сказывается. Но будет настоящий футбол.

– Одна из мотиваций – установить тот самый рекорд по числу чемпионатов?

– Нет. Главное – попрощаться с болельщиками в качестве футболиста. И сказать им, что есть такой тренер Дмитрий Лоськов.

– Какие воспоминания о работе предыдущего президента клуба Ольги Смородской?

– А какие могут быть воспоминания? Как их охарактеризовать… Все же видно.

– Сильно набрали вес по завершении карьеры и как возвращали боевое состояние?

– Много я и не набирал, потому что спорт не бросал. И в футбол для себя продолжал играть, и в хоккей. Плюс я не сильно расположен к полноте, никогда не объедался. Мы, конечно, не молодеем, четыре-пять килограммов набрал, но сейчас себя ни в коем случае не истязал, вес не сгонял. Просто было правильное питание, тренировки.

– Вы только начинаете путь тренера – что сейчас самое интересное? Чем удивлены?

– Да всем. Это другой мир, где все интересно. Когда был футболистом, не замечал кучу нюансов. Важно, когда видишь результат работы, когда команда побеждает.

– Что бы могли сказать болельщикам "Локо", которые собираются прийти в Черкизово на этот матч?

– Хотел бы пригласить на стадион тех, кто пока думает – идти или нет. Нам, команде, это очень важно – приходите. Хотел бы сказать большое спасибо за то, что вы с нами, за то, что переживали за клуб и в то время, когда все хорошо, и тогда, когда у нас случались трудности. Спасибо, что отдавали свое тепло мне и поддерживали меня. Говорю это от души!

СЭ
Теги: Лоськов Локомотив
Сегодня, 08:56
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Здоровья и удачи!
Регистрация: 23.08.2016
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