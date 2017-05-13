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Дмитрий Лоськов: не мало ли сыграл в прощальном матче? Пусть молодежь играет

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов поделился впечатлениями от выхода на поле в матче с "Оренбургом" в 28-м туре РФПЛ. 43-летний ветеран вывел "железнодорожников" на игру с капитанской повязкой и был заменён на 13-й минуте. Лоськов стал первым футболистом, принявшим участие в 20 сезонах чемпионата России.

"Эмоции – не передать словами, сейчас надо прийти в себя. Спасибо всем, благодаря кому сбылась моя мечта – закончить карьеру в официальном матче. Не мало ли сыграл? Пусть молодёжь играет!" — сказал Лоськов в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Лоськов Локомотив
Сегодня, 20:01
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№10 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
Лоськов - эпоха. Удачи ему и здоровья! Красавец!
Регистрация: 10.10.2006
№9 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 21:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не в рекорде дело,просто легендарного игрока нужно было проводить достойно, Лоськов действительно этого заслужил!
Регистрация: 30.07.2014
№8 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 21:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: ММВ
Лось крутой-спорить нет смысла! Но сегодня была клоунада

сегодня КОМАНДА показала всем,как нужно прощаться со своими знаковыми игроками,а не просто контракт закончился и пошел куда глаза глядят
Регистрация: 4.05.2015
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:48) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цирк. Такие рекорды нужны только Палычу и Лоськову.
Игнашевич побьет этот рекорд играя в ЦСКА.
При этом, с огромным Уважением отношусь к карьере Дмитрия.
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 20:33) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Лось крутой-спорить нет смысла! Но сегодня была клоунада

Клоунада-это вы и ваше отношение ко всем.
Регистрация: 23.04.2017
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 20:29) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Лось крутой-спорить нет смысла! Но сегодня была клоунада


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:25) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Спасибо Вам Дмитрий Вячеславович за все что сделал для Локо как игрок! Ждем продолжения карьеры в качестве тренера!
Ну а Миранчук после оказанной ему чести просто не имеет морального права продолжить зимнюю эпопею!
Регистрация: 23.03.2016
№3 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 20:19) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Дмитрий боец, отичный футболист и умница. В футбольном мире хватает проституток, как и везде. Лоськов доказал, что он не из таких. Помню его игру в 90-00 годах - лидер. Удачи!
Регистрация: 27.04.2009
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:11) #
  • +7
  •  (11)
online

Ни когда не трепался а играл! Настоящий мужик и футболист!
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 20:06) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи тебе Дима!
Регистрация: 8.05.2017
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