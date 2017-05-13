Дмитрий Лоськов: не мало ли сыграл в прощальном матче? Пусть молодежь играет

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов поделился впечатлениями от выхода на поле в матче с "Оренбургом" в 28-м туре РФПЛ. 43-летний ветеран вывел "железнодорожников" на игру с капитанской повязкой и был заменён на 13-й минуте. Лоськов стал первым футболистом, принявшим участие в 20 сезонах чемпионата России.



"Эмоции – не передать словами, сейчас надо прийти в себя. Спасибо всем, благодаря кому сбылась моя мечта – закончить карьеру в официальном матче. Не мало ли сыграл? Пусть молодёжь играет!" — сказал Лоськов в эфире телеканала "Наш футбол".