Сергей Шнуров о выступлении в Самаре: "вираж" сказал: это наши друзья, поехали к ним!

Лидер популярнейшей группировки «Ленинград», собравшей вместе с «Крыльями Советов» и «Зенитом» на стадионе «Металлург» почти 19 тысяч зрителей, после своего концерта на 75-летие самарской команды рассказал об уникальности выступления и предвосхитил перемены в питерском клубе, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.







– В конце выступления Вы признались, что в такой атмосфере на стадионе вы выступаете впервые. В чём именно, всё-таки стадионы Вы уже собирали?



– Стадионы мы собирали, но это были закрытые помещения, а на открытой площадке мы действительно выступали в первый раз в столь большом объёме. Это первый такой концерт, который длился больше часа.



– Как вообще отреагировали на предложение, всё-таки оно достаточно нетривиальное?



– Предложение действительно нетривиальное. Так как мы все, будучи петербуржцами, болеем за «Зенит», мы стали проводить консультации с нашим «виражом»: возможно ли такое, как отреагируют наши болельщики. Наши болельщики сказали: «Это наши друзья, поехали к ним!» И мы всё вместе поехали сюда, где провели два замечательных дня.



– Какое место футбол занимает в Вашей жизни, помимо матчей «Зенита» и дружбы с Александром Кержаковым?



– В последнее время у меня просто нет возможности смотреть футбол, потому что я не смотрю телевизор и всё время в разъездах. А если ты без телевизора, то и футбол далёк от тебя.



– Во время матча Вы, насколько я знаю, находились в гримёрке, не удалось посмотреть игру?



– У нас здесь была прямая трансляция, мы смотрели в интернете.



– Вы наверняка из каждого города что-то привозите, что можно привезти из Самары, хоть Вы здесь и не в первый раз?



– Из Самары традиционно привозим рыбу вяленую. Раньше возили пиво, но сейчас, так как мы стали пить меньше, но больше, пиво уже не берём.



– Вам подарили ретро-футболку «Крыльев», какое место она займёт в Вашем доме?



– В ней достаточно удобно было выступать, поэтому я положу её в пакет с моими выступательными майками и шортами. Возможно, ещё не раз выйду в ней на сцену.



– Евгений Савин был представлен в качестве посла ЧМ-2018, Вы успели с ним пообщаться?



– С Савиным списались позавчера, но, к сожалению, потом он куда-то пропал, да и мы прилетели поздновато. Потом «Зенит» был в нашей гостинице, а у меня там, как Вы знаете, друг мой Кержаков и близкий приятель Тимощук. Мы давно не виделись, нам было о чём поговорить, так что с ними я провёл весь вечер. Слава Богу, что это не отразилось на качестве игры «Зенита», да и на нашей (смеётся).



– «Зенит» поздравили после матча?



– Написал Кержу, но он не выходил на поле. Так вообще, конечно, поздравляю, но, мне кажется, грядут какие-то перемены в «Зените». Пора что-то менять.



– О «Крыльях Советов» слышали что-нибудь, пока не поступило предложение из Самары?



– Я-то живу давно, помню ещё спортивное общество «Буревестник». Так что я не мог не слышать о «Крыльях Советов», я много о каких командах слышал. Это ещё из моей советской юности.