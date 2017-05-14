Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:04
Превью. 37 тур. ФНЛ (1)
Превью. 37 тур. ФНЛ (1)
09:47
Алексис Санчес забил 50-й гол в АПЛ (1)
Алексис Санчес забил 50-й гол в АПЛ (1)
Вчера 23:25
Давид Луиз: я вернулся в "Челси" с мечтой о чемпионстве (1)
Давид Луиз: я вернулся в "Челси" с мечтой о чемпионстве (1)
Вчера 23:21
Тайсон близок к переходу в "Фенербахче" (2)
Тайсон близок к переходу в "Фенербахче" (2)
Вчера 23:08
Ари: теперь нужно взять у Лоськова автограф
Ари: теперь нужно взять у Лоськова автограф
Вчера 22:24
Юри Тилеманс близок к трансферу в "Монако"
Юри Тилеманс близок к трансферу в "Монако"
Вчера 22:24
Горан Алексич: "Амкар" провел хорошую игру
Горан Алексич: "Амкар" провел хорошую игру
Вчера 22:20
Мирча Луческу: при выборе состава я учитывал, что Цаллагов и Молло играли в "Крыльях" (видео) (3)
Мирча Луческу: при выборе состава я учитывал, что Цаллагов и Молло играли в "Крыльях" (видео) (3)
Вчера 22:05
Юрий Семин: Кубок - это уже вчерашний день (1)
Юрий Семин: Кубок - это уже вчерашний день (1)
Вчера 22:02
Болельщики "Локомотива" по случаю юбилея Семина развернули 70 баннеров на матче с "Оренбургом"
Болельщики "Локомотива" по случаю юбилея Семина развернули 70 баннеров на матче с "Оренбургом"
Вчера 21:21
"Локомотив" одержал победу над "Оренбургом" (8)
"Локомотив" одержал победу над "Оренбургом" (8)
Вчера 21:20
РФПЛ вручила тренеру "Локомотива" Семину почетную грамоту за вклад в развитие футбола (2)
РФПЛ вручила тренеру "Локомотива" Семину почетную грамоту за вклад в развитие футбола (2)
Сергей Шнуров о выступлении в Самаре: "вираж" сказал: это наши друзья, поехали к ним!
Лидер популярнейшей группировки «Ленинград», собравшей вместе с «Крыльями Советов» и «Зенитом» на стадионе «Металлург» почти 19 тысяч зрителей, после своего концерта на 75-летие самарской команды рассказал об уникальности выступления и предвосхитил перемены в питерском клубе, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
– В конце выступления Вы признались, что в такой атмосфере на стадионе вы выступаете впервые. В чём именно, всё-таки стадионы Вы уже собирали?
– Стадионы мы собирали, но это были закрытые помещения, а на открытой площадке мы действительно выступали в первый раз в столь большом объёме. Это первый такой концерт, который длился больше часа.
– Как вообще отреагировали на предложение, всё-таки оно достаточно нетривиальное?
– Предложение действительно нетривиальное. Так как мы все, будучи петербуржцами, болеем за «Зенит», мы стали проводить консультации с нашим «виражом»: возможно ли такое, как отреагируют наши болельщики. Наши болельщики сказали: «Это наши друзья, поехали к ним!» И мы всё вместе поехали сюда, где провели два замечательных дня.
– Какое место футбол занимает в Вашей жизни, помимо матчей «Зенита» и дружбы с Александром Кержаковым?
– В последнее время у меня просто нет возможности смотреть футбол, потому что я не смотрю телевизор и всё время в разъездах. А если ты без телевизора, то и футбол далёк от тебя.
– Во время матча Вы, насколько я знаю, находились в гримёрке, не удалось посмотреть игру?
– У нас здесь была прямая трансляция, мы смотрели в интернете.
– Вы наверняка из каждого города что-то привозите, что можно привезти из Самары, хоть Вы здесь и не в первый раз?
– Из Самары традиционно привозим рыбу вяленую. Раньше возили пиво, но сейчас, так как мы стали пить меньше, но больше, пиво уже не берём.
– Вам подарили ретро-футболку «Крыльев», какое место она займёт в Вашем доме?
– В ней достаточно удобно было выступать, поэтому я положу её в пакет с моими выступательными майками и шортами. Возможно, ещё не раз выйду в ней на сцену.
– Евгений Савин был представлен в качестве посла ЧМ-2018, Вы успели с ним пообщаться?
– С Савиным списались позавчера, но, к сожалению, потом он куда-то пропал, да и мы прилетели поздновато. Потом «Зенит» был в нашей гостинице, а у меня там, как Вы знаете, друг мой Кержаков и близкий приятель Тимощук. Мы давно не виделись, нам было о чём поговорить, так что с ними я провёл весь вечер. Слава Богу, что это не отразилось на качестве игры «Зенита», да и на нашей (смеётся).
– «Зенит» поздравили после матча?
– Написал Кержу, но он не выходил на поле. Так вообще, конечно, поздравляю, но, мне кажется, грядут какие-то перемены в «Зените». Пора что-то менять.
– О «Крыльях Советов» слышали что-нибудь, пока не поступило предложение из Самары?
– Я-то живу давно, помню ещё спортивное общество «Буревестник». Так что я не мог не слышать о «Крыльях Советов», я много о каких командах слышал. Это ещё из моей советской юности.
– В конце выступления Вы признались, что в такой атмосфере на стадионе вы выступаете впервые. В чём именно, всё-таки стадионы Вы уже собирали?
– Стадионы мы собирали, но это были закрытые помещения, а на открытой площадке мы действительно выступали в первый раз в столь большом объёме. Это первый такой концерт, который длился больше часа.
– Как вообще отреагировали на предложение, всё-таки оно достаточно нетривиальное?
– Предложение действительно нетривиальное. Так как мы все, будучи петербуржцами, болеем за «Зенит», мы стали проводить консультации с нашим «виражом»: возможно ли такое, как отреагируют наши болельщики. Наши болельщики сказали: «Это наши друзья, поехали к ним!» И мы всё вместе поехали сюда, где провели два замечательных дня.
– Какое место футбол занимает в Вашей жизни, помимо матчей «Зенита» и дружбы с Александром Кержаковым?
– В последнее время у меня просто нет возможности смотреть футбол, потому что я не смотрю телевизор и всё время в разъездах. А если ты без телевизора, то и футбол далёк от тебя.
– Во время матча Вы, насколько я знаю, находились в гримёрке, не удалось посмотреть игру?
– У нас здесь была прямая трансляция, мы смотрели в интернете.
– Вы наверняка из каждого города что-то привозите, что можно привезти из Самары, хоть Вы здесь и не в первый раз?
– Из Самары традиционно привозим рыбу вяленую. Раньше возили пиво, но сейчас, так как мы стали пить меньше, но больше, пиво уже не берём.
– Вам подарили ретро-футболку «Крыльев», какое место она займёт в Вашем доме?
– В ней достаточно удобно было выступать, поэтому я положу её в пакет с моими выступательными майками и шортами. Возможно, ещё не раз выйду в ней на сцену.
– Евгений Савин был представлен в качестве посла ЧМ-2018, Вы успели с ним пообщаться?
– С Савиным списались позавчера, но, к сожалению, потом он куда-то пропал, да и мы прилетели поздновато. Потом «Зенит» был в нашей гостинице, а у меня там, как Вы знаете, друг мой Кержаков и близкий приятель Тимощук. Мы давно не виделись, нам было о чём поговорить, так что с ними я провёл весь вечер. Слава Богу, что это не отразилось на качестве игры «Зенита», да и на нашей (смеётся).
– «Зенит» поздравили после матча?
– Написал Кержу, но он не выходил на поле. Так вообще, конечно, поздравляю, но, мне кажется, грядут какие-то перемены в «Зените». Пора что-то менять.
– О «Крыльях Советов» слышали что-нибудь, пока не поступило предложение из Самары?
– Я-то живу давно, помню ещё спортивное общество «Буревестник». Так что я не мог не слышать о «Крыльях Советов», я много о каких командах слышал. Это ещё из моей советской юности.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.