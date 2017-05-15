Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андрей Червиченко: думаю, на Кубок конфедераций Черчесов мог бы вызвать Жоаозиньо

Андрей Червиченко: думаю, на Кубок конфедераций Черчесов мог бы вызвать ЖоаозиньоЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал расширенные состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал в сборную следующих футболистов:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит").

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Фёдор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Андрей Семёнов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар").

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Игорь Смольников ("Зенит"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив"), Марио Фернандес (ЦСКА).

Нападающие: Александр Бухаров ("Ростов"), Артём Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Фёдор Смолов ("Краснодар").

- Первое, на что обратил внимание - отсутствие Никиты Медведева, - начал Червиченко. - Человек почти 1000 минут кряду не пропускал, но не попадает в сборную, зато вызывает Лунёв... я этого не понимаю. Конечно, главному тренеру, который ещё и был вратарём, виднее, но логики в этом решении я не вижу.

- Комментируя отсутствие Медведева, Черчесов сказал: "Подарки иногда только вредят"...

- У Станислава своеобразное отношение к жизни и ко всему. Видимо, это какая-то кавказская мудрость, не всем доступная. Не считаю, что приглашение Медведева в сборную было бы подарком. Он установил рекорд всех чемпионатов России, и сделал это не когда-то, а пару недель назад. Он заслуживал места в команде.

- В сборной также не оказалось Мамаева, Кокорина и Шатова...

- Не знаю насчёт Мамаева. Игрок, вроде, полезный, но иногда и не очень... спорно всё, в общем. Кокорин вообще бы сборной ничем не помог. А Шатов... долгое время просидел на лавке "Зенита", но в последних матчах играл и я не думаю, что в сборной смотрелся бы хуже. Опять же, главному тренеру виднее. У него, видимо, есть своя выстроенная концепция и схема игры, под которую не подходит Шатов.

- Черчесов вновь не вызвал Игоря Денисова...

- Помним мы историю конфликта сторон в "Динамо". Я считаю, что это право тренера. Если ему какой-то человек неприятен, он волен его не вызывать, если речь не идёт о ключевой фигуре для команды уровня Месси или Роналду. Более того, несмотря на предыдущие заслуги Денисова, сегодня ключевой фигурой он не является. Черчесов же отвечает за результат, поэтому он вправе выбирать, с кем ему приятно работать, а с кем нет. По себе знаю, что регулярные встречи с человеком, который тебя раздражает, не всегда способствую чему-то позитивному и содержательному.

- Игроки, вызванные в качестве защитников, вопросы у вас не вызывают?

- Честно говоря, Джикия, которого я перед переходом в "Спартак" критиковал, меня удивил. Он реально прогрессирует в "Спартаке" и становится очень неплохим защитником. За его эволюцией было приятно наблюдать, и я надеюсь, что он продолжит прогрессировать. Вдвойне приятнее, что он выбрал вместо сборной Грузии российскую, и выбрал не зря.

По каким параметрам Нойштедтер попадает в сборную я не знаю. Не припоминаю, чем он отмечался в национальной команде, кроме результативных ляпов. Ну и Шишкин вызывает вопросы. Не заметил, чтобы он чем-то блеснул после перехода в "Краснодар". Не знаю, чем Шишкин удивил Черчесова. Возможно, они просто работали вместе, но это решение на тоненького.

- Полузащитная линия?

- Вопросов нет. Даже не знаю, кем можно было бы ещё усилить. Думаю, эта линия собрана в оптимальном составе.

- Нападающие?

- Бухарова вызвали авансом, хотя в последние несколько месяцев свой хороший уровень он подтверждает, просто некоторое время назад он неправильно расставил некоторые приоритеты, а сейчас возвращается. В целом, здесь тоже, наверное, собраны сильнейшие в стране.

Единственное, мне кажется, что того же Жоаозиньо, у которого российский паспорт есть, можно было бы попробовать. Продавливающих нападающих у нас много, а креативных не очень. Бразилец - шустрый и маленький, он был бы полезен, тем более на Кубке конфедераций, где будут представлены разноплановые сборные, и не везде нужны будут тараны вроде Дзюбы и Бухарова.

- В таком случае, вы были бы не против участия на чемпионате мира в майке сборной России Ари, который об этом говорил неоднократно?

- Думаю, вызывать в сборную его можно было бы и раньше, но время Ари, к сожалению, пришлось на эпоху Аршавина и компании, которые очень противились появлению в команде рождённых на другой земле людей. А сейчас поезд Ари, как я думаю, уже уехал.

Уже говорил, что мы очень мало используем возможность наигрывания за сборную легионеров. Если в других странах давно играют люди, которые там точно не рождены, мы вот стесняемся. Возможно, для нашего общества не характерно использовать плюсы, которые, наверное, не до конца являются честными, но немцы не стесняются называть африканцев немцами и вызывать их в сборную. Зачем же мы ставим себя в неравнозначную позицию с остальными?! Я считаю, что пока есть такая возможность - сборную нужно усиливать и усиливать. Наши игроки не могут сейчас быть на первых строчках мирового футбола, поэтому надо чем-то добавлять. Если пище не хватает соли или перца - вы же возьмёте и добавите?! Так и здесь, нужно делать всё, чтобы достичь нужного результата.

- Возможно, к этому активно не прибегают, поскольку потеряется суть сборной?!

- Суть теряется, а места остаются. Мы давно ничего не выигрывали, и если мы станем чемпионами Европы, или, не дай Бог, мира, а в нашем составе будет 3-4 натурализованных человека - об этом забудут лет через 5, а победа останется в истории навсегда.
Теги: Червиченко Сборная России
Вчера, 22:50
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:45) #
  • 0
  •  (0)
online

Червь, а ты где играл?
Или может тренировал кого-то?
Или просто с р а ть любишь, зас ране ц жирный?!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 00:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
В городе Ленина болелы Зенита реально все такие ненавистники Жо...кого? парней с иным цветом эпителия?
Регистрация: 30.11.2013
№2 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:19) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
может быть сразу наберем 25 второсортных обезяьн?


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Black Fox (Вчера, 22:56) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Жо...кого?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.