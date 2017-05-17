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"Спартак" - чемпион
Какой вклад внёс Аленичев?



 

Владимир Бесчастных: Каррера сделал чемпионскую команду, но собирал и готовил её Аленичев

Владимир Бесчастных: Каррера сделал чемпионскую команду, но собирал и готовил её Аленичев4-кратный чемпион России в составе «Спартака» Владимир Бесчастных в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину поделился впечатлениями от долгожданного чемпионства красно-белых и отметил вклад в успех Дмитрия Аленичева.

– Прекрасно понимаю наших болельщиков, которые столько лет ждали. Хотелось бы сбросить 15-20 лет, чтобы быть там. Завидуешь белой завистью, что в наше время такого празднования не было. Хотя мы и не позволяли так долго ждать. Наконец-то это случилось!

– Долго велась дискуссия о спартаковском духе, стиле... При Каррере «Спартак» играл немного по-другому. Вы согласны, что необходима какая-то эволюция стиля?

– Естественно. В 92-м году многие ребята ушли. Пришли футболисты высокого уровня, но с разными стилями. Нужно было время. Мы выигрывали, вымучивали победы, но нужно было время, чтобы выработать стиль, понять, во что мы играем. Я хорошо помню то время. Говорили: не тот стиль, не так играем... Спартаковский стиль – это взаимопонимание, но ребята пришли из других клубов, для взаимопонимания нужно было время.

– Чего не хватало эти годы? Игроки, тренеры хорошие были, те же Лаудруп, Эмери, Карпин...

– Тренеры были хорошие, но футболисты были не такого уровня, чтобы выигрывать чемпионат.

– Что изменилось с приходом Карреры? У него больших трансферов не было, а у Аленичева, к сожалению, не получилось...

– А чего не получилось у Аленичева? Как раз все трансферы хороших футболистов, которые произошли, это всё было при Аленичеве. Я не хочу умалять заслуг Карреры, но эту команду собирал Аленичев. И подготовил команду он. Невыход в Лигу Европы помог Каррере выиграть чемпионат. У того же Карреры были разгромные поражения. Выгонять человека из-за одной игры... Ещё раз – Каррера молодец. Наверное, он сделал чемпионскую команду. Но готовил и собирал её Аленичев. И если бы его не выгнали, то я думаю, что, возможно, он был бы сейчас на этом праздновании.

– Что скажете по трансферу Зобнина? Сперва казалось, что «Спартак» за него переплачивает...

– Он при ком пришёл? При Аленичеве. Это тоже очень большое мастерство увидеть потенциал футболиста. Тот же Зобнин уже при Аленичеве играл неплохо.

– Имеет ли команду перспективу дальнейшего роста с Каррерой?

– Конечно, имеет. Надо уже забывать о каком-то стиле «Спартака», когда можно было какие-то стеночки разыгрывать. Футбол изменился, скорости другие. Но при Каррере «Спартак» за всё время, которое он не был чемпионом, играл в футбол, который наиболее приятно смотреть. Может, не так много стеночек, не так много забивали, но футбол изменился. Но «Спартак» показывал интересную игру.

– При нынешнем составе на что команда способна претендовать в Лиге чемпионов?

– Думаю, они готовы бороться за выход из группы, даже сегодня показали. Вроде бы играют с «Тереком», чемпионское настроение, выигрывают 3:0. «Зенит», которому важно было выиграть у того же «Терека», этого сделать не смог. Это говорит о том, что у команды есть уровень, класс, она в полном порядке. Даже после того, как «Спартак» стал чемпионом, он не теряет очки. Команда реально сильна, и игроки, судя по их возрасту, должны ещё прибавлять.
Теги: Аленичев Спартак Бесчастных Каррера
Вчера, 23:20
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19
(6)
№19 Написал: Quincy (Сегодня, 00:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
побойтесь Бога Володя,у Аленичева был шанс себя проявить,но он его не использовал
Регистрация: 2.09.2016
№18 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 00:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
полная ахинея


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№17 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Red_Dragon
Цитата: Alter ego
Что-то все спартаковские старички очень ревностно к итальянцу относятся. Типа, молодец, конечно, но, если бы не Аленичев...

я тоже это заметил. И радости у них особой нет. Зависть?

Скорее корпоративный междусобойчик, где недолюбливают чужаков
Регистрация: 17.05.2017
№16 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 00:03) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Red_Dragon
Цитата: TaZ
Надоели про Аленя вспоминать! Заслуга в чемпионстве только КАРРЕРЫ!

наверное еще и игроков. А вообще забавно было бы если Газзаев начал к трем чемпионским титулам Лени примазываться, хотя полкоманды собранной им до сих пор в строю smile

Точней не скажешь!
Регистрация: 3.12.2016
№15 Написал: Red_Dragon (Вчера, 23:59) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Alter ego
Что-то все спартаковские старички очень ревностно к итальянцу относятся. Типа, молодец, конечно, но, если бы не Аленичев...

я тоже это заметил. И радости у них особой нет. Зависть?
Регистрация: 18.03.2017
№14 Написал: Alter ego (Вчера, 23:58) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то все спартаковские старички очень ревностно к итальянцу относятся. Типа, молодец, конечно, но, если бы не Аленичев...
Регистрация: 17.05.2017
№13 Написал: Red_Dragon (Вчера, 23:55) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Смотрящий
Цитата: Red_Dragon
ну секта, как ни крути smile мясо если хотите чемпионами быть чаще чем раз в 16 лет, то НИКОГДА не ставьте главным тренером бывшего игрока спартака smile


Ну, да - и при Романцеве ведь тоже не получилось...

Романцев все же человек другой эпохи. Но если взять Титова с Аленичевым, то они, хотя и были очень хорошими игроками, но как тренеры-пустышки, а как люди-я скажу прямо-просто г0нд0ны! Особенно Аленичев
Регистрация: 18.03.2017
№12 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:54) #
  • +6
  •  (6)

Нет Володя .ты не прав...собрать и выиграть две большие разницы....по этому то что ты сказал -речь человека ...который очень хочет сказать -Вот Мы играли...а Карера пришёл и всё изменил в лучшую сторону, посмотри какая физическая подготовка , но при этом ребята не потеряли в технике владения мячом...А Глушаков как заиграл .раскрепостился...и выдал наверно свой лучший сезон,подумай и не говори глупости.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№11 Написал: Red_Dragon (Вчера, 23:49) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: TaZ
Надоели про Аленя вспоминать! Заслуга в чемпионстве только КАРРЕРЫ!

наверное еще и игроков. А вообще забавно было бы если Газзаев начал к трем чемпионским титулам Лени примазываться, хотя полкоманды собранной им до сих пор в строю smile
Регистрация: 18.03.2017
№10 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
ну секта, как ни крути smile мясо если хотите чемпионами быть чаще чем раз в 16 лет, то НИКОГДА не ставьте главным тренером бывшего игрока спартака smile


Ну, да - и при Романцеве ведь тоже не получилось...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:46) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: ZiNTeR
Ага, ну конечно - Аленичев узнал что мы позвоним Бесчастных, и прямо срочно-экстренно дернулся сам советовать и просить что и как говорить.
Вы хоть сами понимаете что пишите?

Конечно понимаю.
Разговоры с Бесчастных и другими бывшими спартачами нардеп вёл "про между прочим", естественно, сразу после пинка под зад из Спартака.
А те, естественно, горой за своего.

– Чего не хватало эти годы? Игроки, тренеры хорошие были, те же Лаудруп, Эмери, Карпин...

– Тренеры были хорошие, но футболисты были не такого уровня, чтобы выигрывать чемпионат.

Сразу вспоминается поговорка про плохого танцора, которому что-то там мешает. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: Red_Dragon (Вчера, 23:42) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
ну секта, как ни крути smile мясо если хотите чемпионами быть чаще чем раз в 16 лет, то НИКОГДА не ставьте главным тренером бывшего игрока спартака smile
Регистрация: 18.03.2017
№7 Написал: ZiNTeR Краснодар (Вчера, 23:41) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
syamtomov,
Ага, ну конечно - Аленичев узнал что мы позвоним Бесчастных, и прямо срочно-экстренно дернулся сам советовать и просить что и как говорить.
Вы хоть сами понимаете что пишите?


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
№6 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Любопытно, сколько ещё впереди серий у этой сказки про белого бычка?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№5 Написал: ВоронОдина2 РК (Вчера, 23:39) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Володя ты не прав.
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: TaZ Воронеж (Вчера, 23:32) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Надоели про Аленя вспоминать! Заслуга в чемпионстве только КАРРЕРЫ!
Регистрация: 26.11.2012
№3 Написал: Aurum Беловодье (Вчера, 23:32) #
  • +4
  •  (6)

Аленичев, как Тихон должен был закалиться, как Парфенов; не смотря на работу в фнл, парень экстерном заскочил в Спартак. Нужен был ещё не один год работы, опыта в других клубах 1-2 лиг, - вот и результат... Бери ношу по себе, что б не падать при ходьбе.
P.S. А Володе- хорош корешей выгораживать.
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:29) #
  • +3
  •  (5)

Я не хочу умолять заслуг Карреры

КореШ Шпондент, А-У-У-У!
Иди "русский языка" учи! smile

А по содержанию: опять это нытьё о каком-то "багаже Аленя"!
Наверное, сам нардеп попросил Бесчастных именно ТАК говорить.
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:26) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
А вы попробуйте ответить на один вопрос себе.

За Аленичева так команда играла бы? И фамилия эта больше не произносилась бы.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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