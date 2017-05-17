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Владимир Бесчастных: Каррера сделал чемпионскую команду, но собирал и готовил её Аленичев
4-кратный чемпион России в составе «Спартака» Владимир Бесчастных в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину поделился впечатлениями от долгожданного чемпионства красно-белых и отметил вклад в успех Дмитрия Аленичева.
– Прекрасно понимаю наших болельщиков, которые столько лет ждали. Хотелось бы сбросить 15-20 лет, чтобы быть там. Завидуешь белой завистью, что в наше время такого празднования не было. Хотя мы и не позволяли так долго ждать. Наконец-то это случилось!
– Долго велась дискуссия о спартаковском духе, стиле... При Каррере «Спартак» играл немного по-другому. Вы согласны, что необходима какая-то эволюция стиля?
– Естественно. В 92-м году многие ребята ушли. Пришли футболисты высокого уровня, но с разными стилями. Нужно было время. Мы выигрывали, вымучивали победы, но нужно было время, чтобы выработать стиль, понять, во что мы играем. Я хорошо помню то время. Говорили: не тот стиль, не так играем... Спартаковский стиль – это взаимопонимание, но ребята пришли из других клубов, для взаимопонимания нужно было время.
– Чего не хватало эти годы? Игроки, тренеры хорошие были, те же Лаудруп, Эмери, Карпин...
– Тренеры были хорошие, но футболисты были не такого уровня, чтобы выигрывать чемпионат.
– Что изменилось с приходом Карреры? У него больших трансферов не было, а у Аленичева, к сожалению, не получилось...
– А чего не получилось у Аленичева? Как раз все трансферы хороших футболистов, которые произошли, это всё было при Аленичеве. Я не хочу умалять заслуг Карреры, но эту команду собирал Аленичев. И подготовил команду он. Невыход в Лигу Европы помог Каррере выиграть чемпионат. У того же Карреры были разгромные поражения. Выгонять человека из-за одной игры... Ещё раз – Каррера молодец. Наверное, он сделал чемпионскую команду. Но готовил и собирал её Аленичев. И если бы его не выгнали, то я думаю, что, возможно, он был бы сейчас на этом праздновании.
– Что скажете по трансферу Зобнина? Сперва казалось, что «Спартак» за него переплачивает...
– Он при ком пришёл? При Аленичеве. Это тоже очень большое мастерство увидеть потенциал футболиста. Тот же Зобнин уже при Аленичеве играл неплохо.
– Имеет ли команду перспективу дальнейшего роста с Каррерой?
– Конечно, имеет. Надо уже забывать о каком-то стиле «Спартака», когда можно было какие-то стеночки разыгрывать. Футбол изменился, скорости другие. Но при Каррере «Спартак» за всё время, которое он не был чемпионом, играл в футбол, который наиболее приятно смотреть. Может, не так много стеночек, не так много забивали, но футбол изменился. Но «Спартак» показывал интересную игру.
– При нынешнем составе на что команда способна претендовать в Лиге чемпионов?
– Думаю, они готовы бороться за выход из группы, даже сегодня показали. Вроде бы играют с «Тереком», чемпионское настроение, выигрывают 3:0. «Зенит», которому важно было выиграть у того же «Терека», этого сделать не смог. Это говорит о том, что у команды есть уровень, класс, она в полном порядке. Даже после того, как «Спартак» стал чемпионом, он не теряет очки. Команда реально сильна, и игроки, судя по их возрасту, должны ещё прибавлять.
– Прекрасно понимаю наших болельщиков, которые столько лет ждали. Хотелось бы сбросить 15-20 лет, чтобы быть там. Завидуешь белой завистью, что в наше время такого празднования не было. Хотя мы и не позволяли так долго ждать. Наконец-то это случилось!
– Долго велась дискуссия о спартаковском духе, стиле... При Каррере «Спартак» играл немного по-другому. Вы согласны, что необходима какая-то эволюция стиля?
– Естественно. В 92-м году многие ребята ушли. Пришли футболисты высокого уровня, но с разными стилями. Нужно было время. Мы выигрывали, вымучивали победы, но нужно было время, чтобы выработать стиль, понять, во что мы играем. Я хорошо помню то время. Говорили: не тот стиль, не так играем... Спартаковский стиль – это взаимопонимание, но ребята пришли из других клубов, для взаимопонимания нужно было время.
– Чего не хватало эти годы? Игроки, тренеры хорошие были, те же Лаудруп, Эмери, Карпин...
– Тренеры были хорошие, но футболисты были не такого уровня, чтобы выигрывать чемпионат.
– Что изменилось с приходом Карреры? У него больших трансферов не было, а у Аленичева, к сожалению, не получилось...
– А чего не получилось у Аленичева? Как раз все трансферы хороших футболистов, которые произошли, это всё было при Аленичеве. Я не хочу умалять заслуг Карреры, но эту команду собирал Аленичев. И подготовил команду он. Невыход в Лигу Европы помог Каррере выиграть чемпионат. У того же Карреры были разгромные поражения. Выгонять человека из-за одной игры... Ещё раз – Каррера молодец. Наверное, он сделал чемпионскую команду. Но готовил и собирал её Аленичев. И если бы его не выгнали, то я думаю, что, возможно, он был бы сейчас на этом праздновании.
– Что скажете по трансферу Зобнина? Сперва казалось, что «Спартак» за него переплачивает...
– Он при ком пришёл? При Аленичеве. Это тоже очень большое мастерство увидеть потенциал футболиста. Тот же Зобнин уже при Аленичеве играл неплохо.
– Имеет ли команду перспективу дальнейшего роста с Каррерой?
– Конечно, имеет. Надо уже забывать о каком-то стиле «Спартака», когда можно было какие-то стеночки разыгрывать. Футбол изменился, скорости другие. Но при Каррере «Спартак» за всё время, которое он не был чемпионом, играл в футбол, который наиболее приятно смотреть. Может, не так много стеночек, не так много забивали, но футбол изменился. Но «Спартак» показывал интересную игру.
– При нынешнем составе на что команда способна претендовать в Лиге чемпионов?
– Думаю, они готовы бороться за выход из группы, даже сегодня показали. Вроде бы играют с «Тереком», чемпионское настроение, выигрывают 3:0. «Зенит», которому важно было выиграть у того же «Терека», этого сделать не смог. Это говорит о том, что у команды есть уровень, класс, она в полном порядке. Даже после того, как «Спартак» стал чемпионом, он не теряет очки. Команда реально сильна, и игроки, судя по их возрасту, должны ещё прибавлять.
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