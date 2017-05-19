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Игорь Чугайнов: "Спартак" ждет самое сложное испытание - медными трубами

Бывший главный тренер "Сокола" Игорь Чугайнов высказал мнение относительно перспектив "Спартака" в Лиге чемпионов.

– На что можно рассчитывать с нынешним составом в Лиге чемпионов?

– При жеребьевке "Спартак" окажется в первой корзине, так что из группы выйти реально. Но теперь для него начинается самое сложное – испытание медными трубами. Это касается и футболистов, и тренерского штаба. Выстрелить раз способен кто угодно. Намного труднее из года в год подтверждать результат. Думаю, уже в августе станет понятно, удастся ли команде сохранить чемпионский настрой.

– Где болевая точка?

– Оборона. Летом ее надо укреплять в первую очередь. Каррера пробовал разные сочетания, но ни одно не смотрелось монолитом. К любому защитнику вопросов хватает. Пожалуй, меньше – к Ташчи и Боккетти. Увы, наши ребята до их уровня пока недотягивают.

– Вы о Кутепове с Джикией?

– Ну да. Оба не слишком надежны. Особенно Кутепов часто допускает ошибки. Джикию же помню еще по матчам за дзержинский "Химик" в ФНЛ. Он и там не блистал. Тем удивительнее, что через пару лет оказался в "Спартаке", – цитирует Чугайнова "СЭ".
Теги: Чугайнов Спартак
Сегодня, 08:23
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3
(1)
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 08:53) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Если пропустить высказывания Чугайнова об игроках..в остальном он прав , защитная линия требует укрепления..не монолит..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 08:41) #
  • -1
  •  (3)

Джикию же помню еще по матчам за дзержинский "Химик" в ФНЛ. Он и там не блистал. Тем удивительнее, что через пару лет оказался в "Спартаке

Когда тренер - г**но, то и футболисты у него соответственно так же играют.
Повезло Джикии, что кто-то разглядел в нём талант, иначе так бы за этот дзержинский "Химик" и пылил. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:25) #
  • +4
  •  (6)
online

Джикию же помню еще по матчам за дзержинский "Химик" в ФНЛ. Он и там не блистал.
ты еще вспомни как он в детстве на горшок не просился и писал в трусы


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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