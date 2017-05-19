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Игорь Чугайнов: "Спартак" ждет самое сложное испытание - медными трубами
Бывший главный тренер "Сокола" Игорь Чугайнов высказал мнение относительно перспектив "Спартака" в Лиге чемпионов.
– На что можно рассчитывать с нынешним составом в Лиге чемпионов?
– При жеребьевке "Спартак" окажется в первой корзине, так что из группы выйти реально. Но теперь для него начинается самое сложное – испытание медными трубами. Это касается и футболистов, и тренерского штаба. Выстрелить раз способен кто угодно. Намного труднее из года в год подтверждать результат. Думаю, уже в августе станет понятно, удастся ли команде сохранить чемпионский настрой.
– Где болевая точка?
– Оборона. Летом ее надо укреплять в первую очередь. Каррера пробовал разные сочетания, но ни одно не смотрелось монолитом. К любому защитнику вопросов хватает. Пожалуй, меньше – к Ташчи и Боккетти. Увы, наши ребята до их уровня пока недотягивают.
– Вы о Кутепове с Джикией?
– Ну да. Оба не слишком надежны. Особенно Кутепов часто допускает ошибки. Джикию же помню еще по матчам за дзержинский "Химик" в ФНЛ. Он и там не блистал. Тем удивительнее, что через пару лет оказался в "Спартаке", – цитирует Чугайнова "СЭ".
– На что можно рассчитывать с нынешним составом в Лиге чемпионов?
– При жеребьевке "Спартак" окажется в первой корзине, так что из группы выйти реально. Но теперь для него начинается самое сложное – испытание медными трубами. Это касается и футболистов, и тренерского штаба. Выстрелить раз способен кто угодно. Намного труднее из года в год подтверждать результат. Думаю, уже в августе станет понятно, удастся ли команде сохранить чемпионский настрой.
– Где болевая точка?
– Оборона. Летом ее надо укреплять в первую очередь. Каррера пробовал разные сочетания, но ни одно не смотрелось монолитом. К любому защитнику вопросов хватает. Пожалуй, меньше – к Ташчи и Боккетти. Увы, наши ребята до их уровня пока недотягивают.
– Вы о Кутепове с Джикией?
– Ну да. Оба не слишком надежны. Особенно Кутепов часто допускает ошибки. Джикию же помню еще по матчам за дзержинский "Химик" в ФНЛ. Он и там не блистал. Тем удивительнее, что через пару лет оказался в "Спартаке", – цитирует Чугайнова "СЭ".
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