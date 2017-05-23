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Килиан Мбаппе: перейду в другой клуб, если это будет полезно для моей карьеры

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе рассказал о своих мыслях по поводу перехода в другой клуб.

"Я буду принимать решение, основываясь на том, что полезно для моей карьеры, и только для нее. Я все еще в том возрасте, когда прежде всего нужно играть, и это будет главным фактором.

Мне не 35 и не 36, когда нужно экономить силы, мне еще многому учиться. Этот год был открытием, но теперь последует еще более сложное подтверждение. И я - единственный, кто будет принимать решения. Я никуда не пойду, если меня будут принуждать", - цитирует Мбаппе "Газета.ru" со ссылкой на Goal.
Теги: Мбаппе Монако
Сегодня, 08:52
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