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Игорь Кудряшов: договоренность о продлении контракта с Петраковым уже достигнута

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов сообщил, что главный тренер Валерий Петраков продолжит работу в команде.

"Томь" собирается после 20-дневного отпуска 10 июня и проведет два дня беговой работы под руководством тренеров Василия Баскакова и Владимира Помещикова. А 12 июня, вернувшись в Томск после отдыха, тренировочный процесс возглавит Петраков.

Предварительная договоренность о продлении контракта с этим уважаемым специалистом уже достигнута, он будет подписан по прибытию Валерия Юрьевича в Томск", – цитирует Кудряшова официальный сайт "Томи".
Теги: Томь Петраков
Сегодня, 12:26
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