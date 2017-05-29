Евгений Коноплянка: сердце разрывается от того, что "Днепр" потерял место в премьер-лиге

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка прокомментировал вылет своего бывшего клуба "Днепра" из украинской премьер-лиги."Днепр" – это большая семья, это история, это лучший клуб на планете. Сердце разрывается от того, что "Днепр" потерял место в премьер-лиге.Я люблю тебя, "Днепр"! Только "Днепр", только победа! "Днепр" должен жить! И я мысленно с тобой!" – написал Коноплянка в Инстаграме.