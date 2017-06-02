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Магомед Оздоев и Норберт Дьембер покинули "Терек"

Полузащитник Магомед Оздоев и защитник Норберт Дьембер покинули "Терек", информирует официальный сайт клуба.

Игроки выступали в Грозном на правах аренды и теперь вернулись в свои клубы - "Рубин" и "Рому" соответственно.
Теги: Терек Оздоев
Сегодня, 15:47
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№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Норберт Дьембер

кто это? сколько у него матчей за терек ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 16:02) #
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Болеет за:
«Алания»
Цитата: Академия
эх Мага Мага, видимо это твой максимум

Ничего, если и Рубину не подойдёт, то остаётся ещё сборная... wink joy
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: Академия (Сегодня, 15:59) #
  • 0
  •  (0)
online

эх Мага Мага, видимо это твой максимум
Регистрация: 20.06.2016
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