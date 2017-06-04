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Евгений Коноплянка: тренер "Шальке" - трус, он долго не задержится в этой команде
Полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка, выступающий на правах аренды за "Шальке", раскритиковал главного тренера команды Маркуса Вайнцирля.
"Я не скрываю, что хочу покинуть "Шальке". Разговаривал с генеральным директором и понял, что тренер остаётся. Он меня вызывал, говорил с такой улыбкой: "Жень, я вижу, что ты хочешь играть". Я на него смотрю: "Что, серьёзно, вы только сейчас это поняли?" Он сказал, что мне лучше найти в следующем сезоне другую команду. А я ему говорю: "Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?" Я бы задал ему ещё больше вопросов. Я требовал большего объяснения, всё-таки он готов отпустить игрока, купленного за 15 млн. И вот сейчас он хочет со мной поговорить за минуту, до того как я уезжаю домой. Это трусость, и этот тренер трус, я не буду этого скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого. Иначе потом «Шальке» будет играть во второй лиге", — приводит слова Коноплянки FootballHub.
"Я не скрываю, что хочу покинуть "Шальке". Разговаривал с генеральным директором и понял, что тренер остаётся. Он меня вызывал, говорил с такой улыбкой: "Жень, я вижу, что ты хочешь играть". Я на него смотрю: "Что, серьёзно, вы только сейчас это поняли?" Он сказал, что мне лучше найти в следующем сезоне другую команду. А я ему говорю: "Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?" Я бы задал ему ещё больше вопросов. Я требовал большего объяснения, всё-таки он готов отпустить игрока, купленного за 15 млн. И вот сейчас он хочет со мной поговорить за минуту, до того как я уезжаю домой. Это трусость, и этот тренер трус, я не буду этого скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого. Иначе потом «Шальке» будет играть во второй лиге", — приводит слова Коноплянки FootballHub.
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