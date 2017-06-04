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Евгений Коноплянка: тренер "Шальке" - трус, он долго не задержится в этой команде

Полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка, выступающий на правах аренды за "Шальке", раскритиковал главного тренера команды Маркуса Вайнцирля.

"Я не скрываю, что хочу покинуть "Шальке". Разговаривал с генеральным директором и понял, что тренер остаётся. Он меня вызывал, говорил с такой улыбкой: "Жень, я вижу, что ты хочешь играть". Я на него смотрю: "Что, серьёзно, вы только сейчас это поняли?" Он сказал, что мне лучше найти в следующем сезоне другую команду. А я ему говорю: "Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?" Я бы задал ему ещё больше вопросов. Я требовал большего объяснения, всё-таки он готов отпустить игрока, купленного за 15 млн. И вот сейчас он хочет со мной поговорить за минуту, до того как я уезжаю домой. Это трусость, и этот тренер трус, я не буду этого скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого. Иначе потом «Шальке» будет играть во второй лиге", — приводит слова Коноплянки FootballHub.
Теги: Коноплянка Шальке
Сегодня, 17:00
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16
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№16 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:10) #
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online

Цитата: Black Fox
Цитата: syamtomov
Или они только "титульные спонсоры"?

да

ДЫК, тоже величина.
Причём, большая величина.
БАБЛО ВБУХИВАЮТ - имеют право какого-никакого голоса.
"Иначе деньги заберём". smile
А деньги неслабые.

Цитата: voldemar
" Я бы задал ему ещё больше вопросов. Я требовал большего объяснения, всё-таки он готов отпустить игрока, купленного за 15 млн.

Ух ты пути ути,великий какой.За такую сумму по арендам не шатаются,а доказывают на поле чубатый идиот.

Коноплянка, конечно, хороший футболёр.
Даже по гейропейским меркам.
Всё таки очень жаль, что Донбасс разделил Окраину на "свидомых" и "тихушников". worried
Не было бы этого всего - в России бы играл.
Регистрация: 6.08.2008
№15 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 18:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
" Я бы задал ему ещё больше вопросов. Я требовал большего объяснения, всё-таки он готов отпустить игрока, купленного за 15 млн.

Ух ты пути ути,великий какой.За такую сумму по арендам не шатаются,а доказывают на поле чубатый идиот.
Регистрация: 8.05.2017
№14 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 18:07) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Я требовал большего объяснения, всё-таки он готов отпустить игрока, купленного за 15 млн

С каких пор наемный работник требует объяснений с руководителя? Да и объяснения по поводу покупки игрока за 15млн, который при этом не заиграл, должны требовать те, кто эти деньги дал, а уж точно не переоцененный и вечно обиженный футболист. Видимо игрок большого таланта, если нигде так и не прижился
Регистрация: 23.03.2016
№13 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Или они только "титульные спонсоры"?

да


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№12 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:01) #
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online

Цитата: Black Fox
Цитата: syamtomov

Думаю, что владельцу "Шальке", коим является "Газпром"

ой блин...ну не позорься же ты так, а?

А что, уже нет? flushed
Я как-то за деятельностью "Газпрома" не слежу.
Было дело - когда-то БЫЛ у Шальке "Газпром".
А сейчас ХТО?
Или они только "титульные спонсоры"?
Регистрация: 6.08.2008
№11 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 18:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как же быстро Зло заражает нацию! Ну все ненавидят и гадят жовто-блакитным парням. Заяц в конопляном хмелю!
Регистрация: 30.11.2013
№10 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov

Думаю, что владельцу "Шальке", коим является "Газпром"

ой блин...ну не позорься же ты так, а?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:54) #
  • +2
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online

этот тренер трус, я не буду этого скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого. Иначе потом «Шальке» будет играть во второй лиге", — приводит слова Коноплянки FootballHub.

Думаю, что владельцу "Шальке", коим является "Газпром", виднее, кто трус, а кто - flushed
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 17:36) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скаклы... Толика-АТО в Шальке не хватает, газпромовца


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№7 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 17:35) #
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
Начинать надо с себя в первую очередь. Зато он в СМИ говорит о том что тренер трус, говоришь так в глаза да и сор из избы не выносить. Ган.дон в общем, свои цели преследует видимо. Смельчак херов, в Днепр п..дуй


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:31) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А это - птичка коноплянка.
Она только что прилетела с поля и глупо хихикает...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:30) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Стратег
А тренер должен был при встрече вскинуть руку, проорать "слава украини" и поскакать для убедительности? Коноплянка, ты же патриот незалежной, истинный бандерлог, иди добровольцем в АТО, докажи что ты не трус, прежде чем уважаемых человека трусом называть.

Поддерживаю обеими руками
Регистрация: 17.05.2015
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:16) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А тренер должен был при встрече вскинуть руку, проорать "слава украини" и поскакать для убедительности? Коноплянка, ты же патриот незалежной, истинный бандерлог, иди добровольцем в АТО, докажи что ты не трус, прежде чем уважаемого человека трусом называть.
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:16) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
а крику то было. мол крутой игрок. а на деле оказался пустышкой


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:07) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
чет эта звезда нигде в Европе закрепиться не может
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:05) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Странно, что всего лишь трус, а не агент Путина blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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