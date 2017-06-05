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Daily Star: Леонид Слуцкий договорился о личном контракте с "Халл Сити"
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий договорился о личном контракте с "Халл Сити", сообщает Daily Star.
Соглашение будет рассчитано на два года. Отмечается, что Слуцкий ненадолго вернулся в Россию, чтобы уладить все формальности и личные дела.
Ожидается, что о его назначении будет официально объявлено на следующей неделе, когда Слуцкий прилетит в Кингстон-апон-Халл.
Перед россиянином будет поставлена задача возвращения в АПЛ.
Напомним, "Халл Сити" по итогам минувшего сезона вылетел в Чемпионшип.
Соглашение будет рассчитано на два года. Отмечается, что Слуцкий ненадолго вернулся в Россию, чтобы уладить все формальности и личные дела.
Ожидается, что о его назначении будет официально объявлено на следующей неделе, когда Слуцкий прилетит в Кингстон-апон-Халл.
Перед россиянином будет поставлена задача возвращения в АПЛ.
Напомним, "Халл Сити" по итогам минувшего сезона вылетел в Чемпионшип.
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