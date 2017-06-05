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Леонид Слуцкий в интервью ВВС на английском языке рассказал о дружбе с Абрамовичем (аудио)

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий пообщался с журналистом BBC на английском языке и сообщил, что чувствует поддержку со стороны владельца "Челси" Романа Абрамовича.

"Абрамович — мой друг, и он пытается помочь мне найти работу в Англии. Я учил английский язык и смотрел много футбольных матчей — не только Премьер-лигу, но и Чемпионшип. Роман также стремится помочь российскому футболу, вкладывает очень много денег в российский футбол. Он построил 300 искусственных полей в России, спонсировал российскую сборную. А сейчас его футбольный проект – это я. Это правда, что пять месяцев назад уровень моего английского был на нуле. Самое важное слово? Наверное, в моей ситуации это "мечта", — сказал Слуцкий в эфире BBC.

Послушать разговор со Слуцким можно здесь.

"Чемпионат.сом"
Теги: Слуцкий Абрамович
Сегодня, 22:17
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